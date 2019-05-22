Arya’nın Westeros’un batısındaki hikayelerini anlatan yeni bir dizi çekilecek mi?

Game of Thrones dizisinin yayıncı kuruluşu HBO’nun programlama departmanı başkanı Casey Bloys, dizinin sevilen karakterlerinden Arya Stark’ın Westeros’un batısındaki maceralarını anlatan bir dizinin çekilmeyeceğini açıkladı.

T24’ün aktardığına göre, Game of Thrones’un finalinde Bran Stark ‘Demir Taht’a oturmuş, Sansa Stark kuzeyin bağımsızlığını ilan edip “Kuzey’deki Kraliçe” olmuş, Jon Snow tekrar “Gece Nöbeti”ne katılmış, Arya Stark ise Westeros’un batısını keşfetmek için denize açılmıştı. Arya’nın hikayesinin açık uçlu bitmesi, bazı Game of Thrones hayranlarını Maisie Williams’ın başrolünü oynadığı, Arya’nın keşif hikayelerini anlatan yeni bir dizi ihtimali hakkında heyecanlandırmıştı.

The Hollywood Reporter’a konuşan Bloys, böyle bir ihtimalin olmadığını söyledi. Bloys, muhabirin “Arya’nın batıdaki maceralarını anlatan bir dizi çekilebilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır, hayır, hayır. Karakterleri çok güzel uyum sağladıkları bu dünyadan koparıp başkasının yaratacağı bir dünyaya yerleştirmek istemiyorum.”