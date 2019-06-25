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26.06.2019
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Arzu Çerkezoğlu: Halkın iradesine saygı göstermeyenler kaybetti

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak “Sandıkta sahip çıktığımız haklarımıza, mücadelenin her alanında aynı güçlü irade ile sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu, ezici bir üstünlükle 2. kez sandıktan galip çıktı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu adına, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak halkın, iradesine saygı gösterilmemesinin hesabını sorduğunu belirtti.

Çerkezoğlu, işsizliğin Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdığını hatırlatarak “Zamların her geçen gün ücretleri erittiği seçim sürecine krizi yok sayarak, halkın iş ve aş taleplerini küçümseyerek, emeklilik hakkı talep edenleri aşağılayarak, yüzde 99’un geçim derdini dile getirmesini neredeyse ‘suçlu’ göstererek girenler, 31 Mart’ta çıkan sonuçlardan ders almamış; 23 Haziran’da çok daha güçlü bir mesaj ile karşı karşıya kalmıştır” dedi.

“Haklarımıza, mücadelenin her alanında sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Çerkezoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart seçimlerinin ardından 10 Nisan 2019’da açıklanan “Dönüşüm Adımları” başlıklı programda, kıdem tazminatını fona devredeceklerini, Bireysel Emeklilik kesintisini zorunlu hale getireceklerini, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek bir yana emekliliği zorlaştıracaklarını ilan edenler, emeğin başkenti İstanbul’da büyük bir yenilgi almıştır.

27 Mayıs 2019 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu’nun kendi üyeleri başta olmak üzere İstanbul’da oy kullanacak tüm işçilere  “Demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek, ülkeyi yönetenlere ‘haklarımıza ve irademize saygı göster’ mesajını verecek biçimde tercihlerini yapma” çağrısında  bulunmuştu.

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23 Haziran 2019’da sandıklardan çıkan sonuç, demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek bir sonuç olmuştur.

Halkın iradesine saygı göstermeyenler, kıdem tazminatına el uzatanlar, emeklilik hakkını gasp edenler kaybetmiş, demokrasi, adalet, emeğin hakları mücadelesi kazanmıştır, İstanbul kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır.

İşçi sınıfı haklarının gasp edilmesine karşı net duruşuyla sesini duyurmuş, gücünü göstermiştir; göstermeye de devam edecektir. Haklarına el uzatılmasına izin vermeyeceğini sandıkta gösteren işçi sınıfı için önümüzdeki dönem zorlu bir mücadele dönemi olacaktır. Sandıkta sahip çıktığımız haklarımıza, mücadelenin her alanında aynı güçlü irade ile sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

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