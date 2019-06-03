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03.06.2019
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Asansörle duvar arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

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Karaman’da çalıştığı markette asansör ile duvar arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette işçi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Yunus Durmaz (41), marketin bodrum katındaki deposuna mal indirilen asansöre sıkıştı. Durmaz’ın sıkıştığını gören diğer market çalışanları hemen itfaiye ve sağlık ekibinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi kafası asansörle duvar arasına sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek tedbir aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmaz cenaze arabası ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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