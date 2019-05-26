Asgari ücret yılbaşından beri 40 avro eridi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yükselen döviz kurları nedeniyle eriyen ücretleri değerlendirdi. Ağbaba yayımladığı raporda ocak ayında asgari ücretin 335 avro iken mayıs ayında 295 avroya gerilediğini belirtti.

Türkiye’de ücretler AB ülkelerine oranla her geçen gün küçülmeye devam ediyor

Türkiye’de Ocak ayında asgari ücret net 2020 TL olarak belirlenmişti. Ekonomik krizin günden güne derinleşmesi ile yeni asgari ücret de döviz kurları karşısında hızlıca erimeye devam ediyor.

Türkiye 2019 yılı için asgari ücret karşılaştırmasında AB üyesi ülkelerin gerisinde kalmaya devam ediyor. Avrupa genelinde asgari ücret 2019 yılı için 750 avro civarında belirlenirken bu oran Türkiye’deki asgari ücretin 2,5 katına denk geldi.

AB üyesi ülkelerin 2019 yılındaki asgari ücretleri ile Türkiye’deki mevcut asgari ücret kıyaslandığında, Türkiye Bulgaristan ile birlikte asgari ücretin en düşük olduğu 4. ülke konumunda.

Türkiye’de asgari ücret ocak ayı içerisinde 335 Euro’ya denk gelirken avro kuru Ocak ayı içerisinde 6,00-6,53 TL arasında işlem görmekteydi. 6 Mayıs günü YSK darbesi ile İstanbul seçimlerinin ertelendiği tarihte asgari ücret 295 Avro’ya kadar gerilemiştir.

Türkiye AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. Ülke konumuna gerilemiştir. Türkiye’nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkeler Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’dır.

Lüksemburg 2019 yılı için asgari ücreti 2 bin Euro olarak belirlerken bu oran Türkiye’deki asgari ücretin 6,5katına denk gelmektedir.

Hollanda yeni yılda asgari ücreti 1620 Euro olarak belirlerken İrlanda’da bu oran 1570

Avro civarındadır. Hollanda ve İrlanda’da yürürlükte olan asgari ücret Türkiye’deki asgari ücretin ortalama 5,5 katı.

Almanya 2019 yılı için asgari ücreti ortalama 1500 Euro olarak belirlerken Fransa ise asgari ücreti 1522 Avro olarak belirlemiştir. Almanya ile Fransa’da ki ücretlerde Türkiye’de ki asgari ücretten yaklaşık 5 kat daha fazladır.

Kriz ile boğuşan bazı AB ülkelerindeki asgari ücret Türkiye’nin 2 katıdır

Uzun zamandır kriz ile boğuşan Portekiz İspanya ve Yunanistan’da asgari ücretler Türkiye’deki asgari ücretin üzerinde. İspanya 2019 için asgari ücrete yüzde 22 zam yaparak asgari ücret seviyesini 920 Euro yükseltti. Yunanistan’da asgari ücret 650 avro Portekiz ‘de ise 600 avro olarak belirlenmiştir. Kriz ile boğuşan bu ülkelerde asgari ücret Türkiye’deki asgari ücretin ortalama 2 kat üstünde.

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•Lüksemburg 2000 Avro

•Hollanda 1620 Avro

•İrlanda 1570 Avro

•Fransa 1522 Avro

•Almanya 1500 Avro

•İspanya 900 Avro

•Yunanistan 650 Avro

•Portekiz 600 Avro

•Polonya 522 Avro

•Macaristan 500 Avro

•Çekya 490 Avro

•Bulgaristan 290 Avro

•Makedonya 240 Avro

•Arnavutluk 200 Avro