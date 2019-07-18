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18.07.2019
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Asgari ücretin 5’te biri faturalara gidecek

birgun.net birgun.net

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Elektrik ve Gaz Fiyat Artışlarını İrdeleyen, “2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu”nu açıkladı.

MMO Başkanı Yunus Yener, “Siyasal iktidarın izlediği toplum çıkarlarını değil özel şirketleri kollayan politikalar nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yeni zamlar gündemdedir” dedi.

Raporda 2017 sonuna göre 2018 sonunda elektrik fiyatlarının konutlarda yüzde 45, diğer tüketici gruplarında ise yüzde 71-72 oranında zamlandığı vurgulandı. Bunun üzerine raporda 2019 temmuz ayında gelen yüzde 15 zam ile beraber 2017 sonuna göre ortaya çıkan zammın konutlarda yüzde 50 ve diğer tüketici gruplarında yüzde 98’e vardığı kaydedildi.

Bu faturalarla yaşanmaz

Zaman içinde elektrik, su ve doğalgaza gelen zamlarla beraber artık asgari ücretlinin gelirinin beşte biri faturalara gidiyor. MMO güncel fiyatlarla Ankara’da ikamet edilen bir konutun fatura bedellerini de derledi. Rakamlar “bu faturalarla yaşanmaz” dedirtiyor.

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