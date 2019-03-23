23.03.2019
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Aşı karşıtlığına yasal işlem çağrısı

birgun.net birgun.net

Türk Eczacılar Birliği (TEB) aşı reddinin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını ve aşı karşıtlarının 2017 yılında 23 bin 600’e yükseldiğinin belirtildiğini söyledi. Gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyleyen TEB, “Yapılan araştırmalar, ülkemizde 2011 yılında 183 olarak kaydedilen aşı reddi sayısının 2017 yılında 23 bin 600’e yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu akıl almaz artış halk sağlığı sorunlarını, salgın risklerini, ölümle sonuçlanabilecek vakaları beraberinde getirdiği gibi ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı da tehdit etmektedir” ifadelerini kaydetti. Aşının sağlık alanındaki en önemli buluşlardan biri olduğunun belirtildiği açıklamada bu veriler ‘korkutucu’ olarak nitelendirildi.

Açıklama şöyle devam etti, “Sağlık alanındaki en önemli buluşlardan olan aşılar sayesinde geçmişte pek çok kişinin ölümüne yol açmış olan menenjit, çocuk felci, kızamık, kabakulak gibi hastalıklar ölümcül olmaktan çıkmıştır. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri, aşı sonucunda her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin enfeksiyona bağlı ölümünün engellendiğini, pek çok hastalığın ve salgının önüne geçildiğini göstermektedir. Ancak son zamanlarda büyük oranda artış gösteren aşı reddi, uzun yıllar süren çalışmalar sayesinde olumluya giden tablonun hızla olumsuza dönmesine sebebiyet vermektedir.”

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ORTAK TAVIR ÇAĞRISI

Kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı’na da çağrıda bulunan TEB, aşı karşıtlığıyla ilgili medyada bilimsel temelden uzak olarak yapılan çağrılara kulak asılmamasını ve bu çağrıları yapanlar hakkında yasal işlemler başlatılmasını istedi.

Açıklama şu ifadelerle son buldu: “Son olarak ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 3. Maddesi kapsamında çocuğun üstün yararı gözetilerek aşı politikaları bir an önce gözden geçirilmeli, aşı karşıtlığına karşı yaptırımlar uygulanmalıdır. Aşı reddine ilişkin karşımızda duran tablonun vahim bir hal aldığını ve mevzunun geleceğimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, sağlık otoritesini ve sağlık alanındaki tüm paydaşları konuya ilişkin duyarlılık göstermeye, sorumluluk almaya, hep birlikte hareket ederek halk sağlığını tehdit eden bu duruma karşı ortak tavır sergilemeye davet ediyoruz.”

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