17.03.2019
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Aşı yokluğu Meclis gündeminde

CHP’li Kasap, BirGün’ün gündeme getirdiği Hepatit A, Hepatit B ve çocuk felci aşısında yaşanan sıkıntıyı Meclis gündemine taşıdı

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Hepatit A, Hepatit B ve çocuk felci aşısının sağlanmasında yaşanan sıkıntıları TBMM gündemine taşıdı.

Aşıların zamanında yapılamamasının ve ertelenmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını belirten Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Kasap, Bakan Koca’ya “Hepatit A, Hepatit B ve Çocuk Felci aşısı neden bulunmamaktadır?” diye sordu.

Çocukların sağlığı için hayati öneme sahip olan Hepatit A, Hepatit B ve Çocuk Felci aşısının tedariki için Sağlık Bakanlığı’nın ne yapmayı planladığını soran Kasap, olası bir sorunda çözüm için ne planlandığının da yanıtlanmasını istedi. 

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