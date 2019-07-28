Aşık Ali Nurşani’den kansere yakalanan oğlu için yardım çağrısı

Aşık Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani’nin kanser olduğunu açıkladı. Sanatçı yardım talebinde bulundu.

Aşık Ali Nurşani kendisi gibi kansere yakalanan oğlu Engin Nurşani için sevenlerinden yardım istedi.

Baba Nurşani, “Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum,” notunu paylaştı.