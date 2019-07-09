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09.07.2019
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Aşık Veysel’de ustalar geçidi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında başlattığı bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Aşık Veysel Açıkhava Konserleri’ 10 Temmuz’da başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarına farklı bir soluk getiren geleneksel açık hava konserleri kentte sanat rüzgarı estirmeye devam ediyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Aşık Veysel Açıkhava Konserleri’nde de birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. 10 Temmuz’da başlayan konserler dizisi 18 Eylül’e kadar devam edecek. Usta sanatçılar saat 21.00’de Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu’nda İzmirlilere müzik dolu akşamlar yaşatacak.

Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı 10 Temmuz’da Karadeniz türkülerini İzmirli sanatseverler için seslendirecek. Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren ve birçok başarılı şarkıya imza atan Ezginin Günlüğü 24 Temmuz’da geleneksel halk türküleri ve kendi şarkılarından oluşan parçalara yer verecek. Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan ve Gülay 7 Ağustos’ta sahne alacak. Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 21 Ağustos’ta aynı sahneyi paylaşacak.  Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, solo konseriyle 4 Eylül’de dinleyicileriyle buluşacak. Bağlama çalmaya 7 yaşında başlayan Tolga Sağ, verdiği konserle bağlama ve halk müziğinin tanıtımında büyük bir rol üstlenen Erdal Erzincan 18 Eylül’de kulakların pasını silecek.

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