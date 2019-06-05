TBMM Çevre Komisyonu ve CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bir açıklama yaptı. İklim kriziyle mücadele için çağrı yapan CHP’li Bakan, “İnsan eliyle ekosistemi bozuyor, canlı ve cansız doğayı katlediyoruz! Yaşam bizden yardım bekliyor! Tüm dünyada gündemi çevre mücadelelerinin belirleyeceği günlere doğru gidiyoruz. Sivil toplum örgütleri olsun, çevreci avukatlar olsun, sıra kendisine gelen vatandaş olsun yaşam için sesini yükseltiyor. Bu itiraz Gezi’den Cerattepe’ye, Efemçukuru’ndan Balıklıova’ya uzandı; incirler, zeytinler, orkinoslar dile geldi… Gerçek bir yaşam mücadelesi veriliyor. Bizim için asıl beka sorunu; küresel iklim krizidir!” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ANLAŞMAYA TARAF OLMALIYIZ”

İklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sera gazı salınımlarının kısıtlanmasını hedefleyen ‘Paris İklim Anlaşması’nın önemine dikkat çeken CHP’li Bakan, “İklim tüm dünyada değişiyor ve iklime bağlı olarak tüm yaşam değişiyor. İnsanlık ise hunharca tüketmeye, doğayı katletmeye devam ediyor. Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ülkeler, sera gazı emisyonunu 2030’a kadar 56 milyar ton düşürmeyi ve bu sayede küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor. Hem dünya hem de geleceğimiz için son derece önemli olan iklim krizi konusu AKP iktidarının gündeminde bile değil. Oysa tüm dünyada gündemi çevre mücadelelerinin belirleyeceği günlere doğru gidiyoruz. Sivil toplum örgütleri olsun, çevreci avukatlar olsun, sıra kendisine gelen vatandaş olsun yaşam için sesini yükseltiyor. Bu itiraz Gezi’den Cerattepe’ye, Efemçukuru’ndan Balıklıova’ya uzandı; incirler, zeytinler, orkinoslar dile geldi… Gerçek bir yaşam mücadelesi veriliyor! Devlet olarak çocuklarımızın geleceği için anlaşmaya taraf olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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ÖĞRENCİLER TÜM DÜNYADA GELECEKLERİ İÇİN AYAKLANDI!

İklim krizi ile ilgili dünya genelinde öğrenciler tarafından yapılan protestoları örnek gösteren CHP’li Bakan, “Avrupa’da öğrenciler, ‘Ölü gezegende gelecek olmaz’ (#NoFutureOnADeadPlanet) sloganıyla her Cuma düzenledikleri iklim gösterileriyle iklim politikalarına dikkat çekiyor ve hükümetleri doğru politikalar almaya çağırıyor. Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaklaşık 65 bin çevre savunucusu hükümetin iklim politikasını protesto etmek için yürüdü. Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 40 bin öğrenci aynı taleple yürüdü… Eylemleri başlatan ve Avrupa çapında örgütleyicisi sayılan kişi ise 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg. Türkiye’de de benzer protestolar yapıldı; İstanbul’da ‘Geleceğimizi istiyoruz’, ‘5 yaşındayım ben fosil değilim’, ‘Fosile elveda güneşe merhaba’ gibi dövizleri taşıyan çocuklar iklim krizi için çözüm talep etti. Bizim için asıl beka sorunu; küresel iklim krizidir! İklim kriziyle ilgili tüm insanlık olarak ortak adım atmazsak yaşayabileceğimiz bir dünya kalmayacak. İçecek su, alacak nefes bulamayacağız. Dünya savaşları ‘petrol’den değil ‘su’dan çıkacak” diye konuştu.

TOPYEKÛN MÜCADELE ÇAĞRISI!

Küresel ısınma ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: Küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğimize ve doğal yaşama karşı en ciddi tehdit. Sıcaklıklardaki 1,5-2,5 derece arasındaki artış bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 20 ila 30’unun yok olmasına neden olabilir. Tehlikenin boyutunu artık kavramalıyız. İklim krizi nedeniyle; kuraklık, sıcaklık ve aşırı yağış dalgası, yangın, hastalıklar ve istilacı türler gibi önemli ekosistem değişikliklerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklığın her yıl daha da artması, mevsimlerin son 10 yıla göre değişimi, arazilerdeki ekim zamanlarının farklılaşması ve aşırı yağışların yol açtığı zararlar hem tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan vatandaşların hem de tüketicilerin doğrudan bizzat yaşadığı sorunlar. Yanı sıra JES’ler, RES’ler, HES’ler, altın madenleri, taş ocakları, balık çiftlikleri, nesli tükenmek üzere olan kuşlar ve diğer canlı türleri… İnsan eliyle ekosistemi bozuyor, canlı ve cansız doğayı katlediyoruz! Yaşam bizden yardım bekliyor! Tüm bunların adını doğru koymak gerekiyor. Bu konuları defalarca TBMM gündemine taşıdık, tüm bunlar iktidarın derdi değil. Mutabık olduğumuz Hayvan Hakları Kanununu dahi çıkarttırmadılar! İklim krizi için Parlamento çatısı altında oluşturulacak bir araştırma komisyonu ile ilk adımı atmalıyız. Küresel iklim krizini tüm yönleriyle ele alarak üreticiden tüketiciye, devletin ilgili kurumlarından yerel yönetimlere kadar birbiriyle koordineli çalışacak şekilde topyekûn bir mücadele başlatmalıyız. Başka bir gezegenimiz yok ve geleceğimizi bizler yok ediyoruz!”

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DÜNYA ÇEVRE HAFTASI NEDİR?

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihinin ‘Dünya Çevre Günü’ olmasının oybirliği ile kabul edildi. Ülkemizde de bu amaçla 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı ve sonrasında Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma Haftası olarak kabul etti. O tarihten bu yana da çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.