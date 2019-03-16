17.03.2019
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Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

Kanlı katliamı uzman ve akademisyenler BirGün’e değerlendirdi. Akgönül: Bütün dünyada her şey gibi aşırı sağ da ırkçılık da küreselleşiyor. Bir tarafın söyleminin radikalleştirmesi diğer tarafın da radikalleşmesine neden oluyor. Sirkeci: Devlet politikaları da insanları aşırı sağa itiyor. Saldırının okumasının buradan yapılması daha doğru

RIFAT KIRCI RIFAT KIRCI

Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Sirkeci BirGün’e değerlendirdi.

Samim Akgönül

Dünyada her şeyin küreselleştiği gibi fikirlerin de küreselleştiğini vurgulayan Samim Akgönül, şiddetin şiddeti beslediğini, bunun da tehlikeli bir noktaya doğru gittiğini söyledi. Saldırının önemli bir kırılma noktası olacağını kaydeden Akgönül, “Bütün dünyada her şey küreselleşiyor, aşırı sağın ırkçılığın mesajı da küreselleşiyor. Bir tarafın söylemini radikalleştirmesi diğer tarafın da radikalleşmesine neden oluyor” dedi.

Saldırının toplumsal uyum ve toplumsal barış için bir tehdit olduğunu kaydeden Akgönül, sadece batıda değil tüm dünyada insanların hem sosyal medyadan hem de kendi yaşam çevrelerinden etkilenerek radikalize olduklarını ifade etti.

Dünyanın içine sürüklendiği iklimde herhangi bir toplumda, herhangi bir azınlığın sayısının hiç önemi olmadığını vurgulayan Akgönül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Zelanda beş milyonluk bir ülke, burada yüzde birden az müslüman var. Ve bu Müslümanların en az yarısı da sekularıze olmuş Müslümanlar. Birkaç on bin kişiden bahsediyoruz. Toplumda Müslümanların görünürlüğü Batı Avrupa gibi ülkelere nazaran oldukça az, oralara göre görünürlüğü yok. Buna rağmen hedef olabiliyorlar. Saldırı önemli bir kırılma noktası olacaktır. Çünkü hem Batı Avrupa’da hem de Amerika’da büyük bir yankı uyandırdı.”

Devlet politikaları saldırıları tetikler

Yeni Zelanda’da yaşanan saldırıyı bireysel bir saldırı olarak ve Batı merkezli okumadan kaçınmak gerektiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, devlet politikalarının da insanları aşırı sağa ittirdiğini ve okumanın buradan yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı.

İbrahim Sirkeci

Sirkeci saldırıyı şöyle değerlendirdi: “Bu saldırı sonrası terör alarmı, güvenlikçi politikalar artacak. Bir kısmı samimi olarak güvenlik önlemlerini artırma yoluna gidecek ancak bir kısmı da özellikle muhafazakar hükümetler önlemleri sert tutup genel haklar ve özgürlükler konusunda sınırlamalara gidebilirler. Ancak genel olarak azınlıklara Müslüman azınlıklara yönelik koruma tedbirlerinin artırılacak.Azınlıklara yönelik bu tarz saldırılarda, gazetelerde hükümetlerde saldırının bireysel olduğunu, tek kişilik bir eylem olduğu dillendiriliyor. Bu bireysel bir şeye benziyor işin bu yanı var ama bu söylemlerin bir yandan da seçici olduğunu vurgulamak lazım.”

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