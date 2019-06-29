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29.06.2019
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Aşırı sıcaklar hayatı kâbusa çevirmesin

Aşırı sıcaklıklarla birlikte vücutta ortaya çıkan su ve mineral kayıpları pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Yaz ayının kâbusa dönmemesi için uzmanlar aşırı sıcaklarda beslenmeye ekstra özen gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor

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Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla vücutta birçok değişiklik meydana geliyor. Vücut sıcaklığının normal değerlerde tutulması için terlemeyle birlikte sıvı kaybı nedeniyle sıvı ihtiyacı artıyor. Günlük olarak çeşitli şekillerde vücuttan yaklaşık 10 kupa (2,5 litre) su kaybı olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Özge Yılmaz, bu kayıpların farklı içeceklerle giderilmesi gerektiğini söylüyor.

Yılmaz, su içilmesinin sıvı kaybının giderilmesi için en iyi seçim olacağını, terleme ile kaybedilen elektrolitlerin yerine gelmesi için ayranın da ikinci tercih olabileceğini söyledi. Böbrek, kalp ve damar fonksiyonları için gerekli olan mineralleri yerine koymak için sebze ve meyve tüketiminin önemine dikkat çeken Yılmaz, “Meyveler sıkıldığında vitamin kayıpları olacaktır. Bu nedenle aslında meyveleri posasıyla birlikte yemek gerekir” dedi.

Beslenmeye dikkat

Diyabetle ilgili problemlerin yaz aylarında tansiyonun da yükselmesiyle birlikte çokça görüldüğünü belirten Yılmaz,

  • Yanlış beslenme,
  • Rafine şeker,
  • Meyve suları ve tatlıların fazla tüketilmesiyle sıkıntıların başladığını kaydetti.

Ani kan şekeri düşmelerini dengelemek için ara öğünlerde;

  • Kuru meyveler,
  • Ayran,
  • Sağlıklı atıştırmalıklar,
  • Tam tahıllı esmek ekmekler tercih edilmesi gerekirken, şekerleme ve tatlılardan uzak durulmalı.

Tansiyon ve ödem sorunlarına yakalanmamak için,

  • Turşu, salamura, cips başta olmak üzere tuz ve tuzlu yemekler yenmemeli.
  • Haftada iki kez kırmızı et, kalan günler balık, tavuk ve hindi eti tercih edilebilir.
  • Etler kızartma yerine ızgara ve buğulama gibi yöntemlerle pişirilmeli.
  • Hamur işi tatlılar yerine dondurma, meyve salataları, sütlü tatlılar tüketilmeli.

Yaz alerjilerine dikkat

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de alerjiler olduğunu vurgulayan Yılmaz, özellikle çocuklarda kırmızı meyve ve sebzelere karşı alerjilerin öne çıktığını söyleyerek, “Örneğin en çok çilek, domates, kiraz alerjileri ile karşılaşılıyor. Bunların işlenmiş halleri yendiği zaman böyle bir durum yok. Örneğin domates suyu veya çilek reçeli alerjen değildir ancak taze çilek yendiğinde alerji görülebiliyor” dedi.

Büyük tehlike: Gıda zehirlenmeleri

Gıda zehirlenmelerine de dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

  • Et, balık, tavuk, pişmiş patates, yumurta, kuru baklagiller ısıyla birlikte çok çabuk bozulabileceği için gıda zehirlenmelerine neden olabilir.
  • Satın alınan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakılmalı.
  • Zehirlenmelerin bulantı, kusma ve ishal gibi belirtileri olur.
  • Tüketilecek sebze ve meyvelerin bol su ile yıkanması, suların çeşitli mikroorganizmalar barındırmadığından emin olunması, mayonez, krema gibi maddeler içeren gıdaların bekletilmeden tüketilmesi önemli.

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