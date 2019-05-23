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23.05.2019
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Askerlik ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı’na sunuldu

AKP hükumetince hazırlanan Yeni Askerlik Sistemi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçen gün açıkladığı Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Buna göre, bedelli askerlik daimi hale gelirken zorunlu askerlik 6 ayla sınırlandırıldı.

6 AYINI DOLDURAN TERHİS OLACAK

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklife ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni askerlik sistemi ile, bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor, bakaya ve asker kaçakları bedelli uygulamasından yararlanamayacak. Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçakları bedelliden bir kez faydalanabilecek. Askerlik 6 ay olacak. Kanunun  yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 ayı dolduranlar terhis olabilecek. Bedelli askerliğin bedeli 31 bin lira olacak.” dedi.

CHP’den ‘yeni askerlik sistemi’ değerlendirmesi
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