16.4 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Askerlik Kanunu’ndan ‘kadrolaşma’ çıktı

Askerlik Kanunu’ndan ‘kadrolaşma’ çıktı

Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen Askerlik Kanunu düzenlemesine tepki gösteren CHP, ‘12 ay askerlik yapanlara askeriyeye giriş sınavında 20 ek puan verilmesi’ne tepki gösterdi. CHP’li Çelebi, “Bu kadrolaşma anlamına gelir” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Kamunun her alanında liyakatı bitiren ve eş dost atamalarıyla kadrolaşma yoluna giden AKP, yeni Askerlik Kanunu düzenlemesinden de kadrolaşma çıkardı. Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemeye muhalefet tepki gösterdi.

AKP’nin “Askeralma Kanunu Teklifi” ile askerlik 6 aya düşürülecek, bedelli askerlik ise kalıcı hale getirilecek. Askerlik hizmetini tamamlayanlara, orduda kalmak isteyip istemedikleri sorulacak. İsteyenler 2 bin lira maaş karşılığı 6 ay daha görev yapacak. İkinci 6 ayı da askeriyede geçirenlerden devam etmek isteyenler sınava alınacak. Bu kişilere girecekleri sınavda ek 20-25 puan avantajı sağlanacak.

Lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayanlar yedek subay olabilecek. Bunlar iki aylık temel eğitimden sonra 10 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacak. Bunlardan İsteyenler subaylığa da geçebilecek.

KABUL ETMİYORUZ

CHP Milli Savunma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Çelebi, kanun teklifinin bu haliyle yasalaşmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

En fazla 100 puan alınan sınav için ek 20-25 puanın verilmesinin adil olmadığını ve kadrolaşmanın önünü açabileceğini ifade eden Çelebi, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Sırf altı ay fazla askerlik yaptı diye böyle bir imkan vermek orduda kadrolaşma demektir. Karşı çıktığımız bir model bu. İkinci 6 ayı yapan en fazla ek yüzde 5, meslek yüksekokulu mezunu ek yüzde 10 almalı. Adil olan budur” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Yeni askerlik düzenlemesi Meclis’te: İktidar Türkiye’yi karaya oturttu

ANAYASA’YA AYKIRI

Teklifin içeriğinin toplumsal adalet duygusunu zedeleyeceği uyarısında bulunan Çelebi, “Düzenleme Anayasa’ya da aykırı. Bir lise mezunu, askerliğini 6 ay yapıyor sonrasında uzman erbaşlığa başvuruyor. Buna ek 20 puan veriyorsunuz. Bir diğeri lisans mezunu ikinci 6 ayı yapmamış, bu da başvuruyor. Buna hiç puan vermiyorsunuz. Böyle bir sistem devletin hangi kademesinde görülmüştür?” dedi.

Yedek astsubaylık görevinin de “gereksiz” olduğunun altını çizen Çelebi, “Yedek astsubaylık diğer ordularda uygulanmayan bir model. Askeri ihtiyaçtan doğduğunu da düşünmüyorum. Muhtemelen meslek yüksekokullarından terkler çok fazla ve onları takviye etmek için Askeri Kanun’a konulmuş bir düzenleme” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,025AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Askerlik Kanunu’ndan ‘kadrolaşma’ çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Kamunun her alanında liyakatı bitiren ve eş dost atamalarıyla kadrolaşma yoluna giden...
Devamını Oku

Rektör atamaları yine şaşırtmadı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Kamuoyunun, “Suça Ortak Olmayacağız” bildirgesinde imzası olan bir akademisyenin memuriyetten men edilmesini...
Devamını Oku

Çin’den ABD’ye bir ‘Huawei’ tepkisi daha: Kanıt gösterin

birgun.net -
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Huawei konusunda “söylentiler uydurduğunu” savunarak bu ülkenin “devlet...
Devamını Oku

Feminist grev dalgası: İp atlayalım mı?

birgun.net -
Sena ÖzcanlıKadınların, Polonya’dan Arjantin’e, İspanya’dan Amerika’ya...
Devamını Oku

Feministin çantasında, “Çok konuşan erkek siyasetçilere” cevap var!

birgun.net -
Feministin çantası bu hafta kilometrelerce ötede açıldı, içerisinden iki yumak çıktı, biri...
Devamını Oku

Bir umut hikâyesi

Ekin Akyaz -
Gülay Mübarek'in internette tanışıp iki ay görüştüğü E.K. peşini bırakmadı. İki yıldır...
Devamını Oku

Her 10 kadından 7’si kendini güvende hissetmiyor: Erkekler dijital dünyada da kadına şiddet uyguluyor

birgun.net -
İnternet ve mobil cihaz kullanımının günden güne yaygınlaşmasıyla son on yılda sıkça...
Devamını Oku

Uzmanlardan ailelere uyarı: Şizofreniyi ergenlik belirtisiyle karıştırmayın

DİLARA ŞİMŞEK -
Beynin karar verme bölgesinin bozulmasıyla ortaya çıkan şizofreni, dünyadaki tüm ırk ve...
Devamını Oku

İBB yolsuzluğa kılıf bulamadı: Bir yıl önceki ihaleye ‘15 Temmuz bahanesi’

Nurcan Gökdemir -
“İsraf”la anılan çok sayıda iş ve işleme imza atan İSKİ’nin bazı şirketlere...
Devamını Oku

Babacan başkanlık mı istiyor?

L. DOĞAN TILIÇ -
Bizim başkanlık sisteminin tam olarak ne olduğunu anlamak için YSK’nın İstanbul seçimi ile ilgili gerekçeli...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi