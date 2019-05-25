Askerlik Kanunu’ndan ‘kadrolaşma’ çıktı

Kamunun her alanında liyakatı bitiren ve eş dost atamalarıyla kadrolaşma yoluna giden AKP, yeni Askerlik Kanunu düzenlemesinden de kadrolaşma çıkardı. Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemeye muhalefet tepki gösterdi.

AKP’nin “Askeralma Kanunu Teklifi” ile askerlik 6 aya düşürülecek, bedelli askerlik ise kalıcı hale getirilecek. Askerlik hizmetini tamamlayanlara, orduda kalmak isteyip istemedikleri sorulacak. İsteyenler 2 bin lira maaş karşılığı 6 ay daha görev yapacak. İkinci 6 ayı da askeriyede geçirenlerden devam etmek isteyenler sınava alınacak. Bu kişilere girecekleri sınavda ek 20-25 puan avantajı sağlanacak.

Lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayanlar yedek subay olabilecek. Bunlar iki aylık temel eğitimden sonra 10 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacak. Bunlardan İsteyenler subaylığa da geçebilecek.

KABUL ETMİYORUZ

CHP Milli Savunma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Çelebi, kanun teklifinin bu haliyle yasalaşmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

En fazla 100 puan alınan sınav için ek 20-25 puanın verilmesinin adil olmadığını ve kadrolaşmanın önünü açabileceğini ifade eden Çelebi, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Sırf altı ay fazla askerlik yaptı diye böyle bir imkan vermek orduda kadrolaşma demektir. Karşı çıktığımız bir model bu. İkinci 6 ayı yapan en fazla ek yüzde 5, meslek yüksekokulu mezunu ek yüzde 10 almalı. Adil olan budur” diye konuştu.

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ANAYASA’YA AYKIRI

Teklifin içeriğinin toplumsal adalet duygusunu zedeleyeceği uyarısında bulunan Çelebi, “Düzenleme Anayasa’ya da aykırı. Bir lise mezunu, askerliğini 6 ay yapıyor sonrasında uzman erbaşlığa başvuruyor. Buna ek 20 puan veriyorsunuz. Bir diğeri lisans mezunu ikinci 6 ayı yapmamış, bu da başvuruyor. Buna hiç puan vermiyorsunuz. Böyle bir sistem devletin hangi kademesinde görülmüştür?” dedi.

Yedek astsubaylık görevinin de “gereksiz” olduğunun altını çizen Çelebi, “Yedek astsubaylık diğer ordularda uygulanmayan bir model. Askeri ihtiyaçtan doğduğunu da düşünmüyorum. Muhtemelen meslek yüksekokullarından terkler çok fazla ve onları takviye etmek için Askeri Kanun’a konulmuş bir düzenleme” ifadelerini kullandı.