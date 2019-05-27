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27.05.2019
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‘Askerlikten muafiyet’ yetkisi demokratik değil

Cumhurbaşkanı’na ‘gerekli gördüğü sahalarda özel olarak görevlendirdiği gönüllüleri’ askerlikten muaf tutma yetkisi veren kanun tasarası Meclis’te görüşülecek. CHP’li Çelebi, “Demokratik değil” diyerek tepki gösterdi

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istediği kişiyi askerden muaf tutma yetkisi veren yeni askerlik kanunu bu hafta Meclis’te görüşülecek.

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu’nda bayramdan önce görüşülerek kabul edilmesi beklenen yeni askerlik yasasında ‘özel durumlarda muafiyet ve erteleme’ başlığı altında Cumhurbaşkanı’na askerliğini yapmayanlara muafiyet tanıma yetkisi veriliyor.

Yasanın 45’inci maddesinin ikinci fırkasında “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur” hükmü yer alıyor.

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İHTİYAÇTAN DEĞİL, KEYFİYETTEN

Düzenlemeye tepki gösteren CHP Milli Savunma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Çelebi, “Demokratik bir ülkede olmaması gereken bir madde” dedi. Çelebi, şöyle devam etti: “İhtiyaçtan değil, keyfiyetten doğan bir madde. Yasa okunduğunda herkesin her şeyi anlaması gerekiyor. Şimdi bu maddede ben farklı bir şey görüyorum, başkası farklı. ‘Gerekli görünen sahalar’ deniyor. Mesela bir gün, Cumhurbaşkanı, çıksa, ‘benim beyaz çayımı hazırlayan çaycı gönüllü, askerlikten muaf tutuyorum’ dese, kim ne diyebilir? ‘Gönüllüler‘ kısmının açıklanması lazım.”

TEKLİFTEN ÇIKARILMALI

CHP’li Çelebi, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ucu açık, bana göre belirsizlik içerisinde saklanmış gizli politik hedefler var burada. Böyle bir madde olamaz. Muğlaklıklar var burada, net değil ve tekliften çıkarılması gerekiyor. Genel Kurul’da bunun mücadelesini vereceğiz.”

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