22.3 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Aşkın dilini 'translate' ile çözdüler

Aşkın dilini ‘translate’ ile çözdüler

birgun.net birgun.net

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara ile internet üzerinden tanıştığı 39 yaşındaki Endonezyalı Nel Mawati, Google Translate aracılığıyla yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandırdı.

Pamukkale’de bir hastanede hizmetli olarak çalışan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Riau’nun başkenti Pekanbaru’nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden tercüme programı Google Translate’i kullanarak, iletişim  kurdu.

Kara ve Bahasa dili konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Mawati’ye aşık olan Kara, geçen ay uçakla, Endonezya’ya gitti.

” Yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk”

Yabancı dil bilmemenin aşka engel olmadığını ifade eden Ahmet Kara, “Sosyal medyadan yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya’ya gitmeye karar verdim. Zor oldu ancak sevdiğim kadını Türkiye’ye getirdim. Evlendik. Eşim Türkçe ben de onun dilini bilmediğim için, cep telefonlarımızdaki tercüme programı aracılığıyla konuşabiliyoruz. Ben Türkçe, söylemek istediğimi söylüyorum. Uygulama da Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak. En yakın zamanda Türkçe öğrenecek” dedi.

İlginizi çekebilir:  Rusya'dan S-400 açıklaması: Kurallara uygun

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,707AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Antalya’da 2 caretta caretta bıçaklanıp vurarak öldürüldü

birgun.net -
Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak...
Devamını Oku

İmamoğlu: Neymiş? “Azgın azınlık”, Lafa bak

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, '''Kimin parasını kime dağıtıyorsun?'...
Devamını Oku

Siverek’teki katliama ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi

birgun.net -
Urfa’nın Siverek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı katliamda iki kişi...
Devamını Oku

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nden 20 traktör atık çıkarıldı

birgun.net -
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör...
Devamını Oku

Sala’nın ölümüyle ilgili İngiltere’de bir kişi gözaltına alındı

birgun.net -
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir...
Devamını Oku

Ümraniye’deki İmamoğlu mitingine AKP’lilerden saldırı girişimi

birgun.net -
İmamoğlu'nun Ümraniye'deki seçim mitingi için toplanan yurttaşlara AKP'li bir grup saldırı girişiminde...
Devamını Oku

BM’nin ‘Kaşıkçı’ raporunda cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’ın ‘yargı’ tehdidine ilişkin açıklama

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya...
Devamını Oku

Fed, faiz kararını açıkladı

birgun.net -
ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi...
Devamını Oku

Ankara Üniversitesi DTCF’de faşist saldırı

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) öğrencilere faşistler saldırdı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi