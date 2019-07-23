Aslan Kral’dan vizyona girdiği hafta hasılat rekoru

Disney’in 1994 yılında gösterildikten sonra bir ikon haline dönüşen animasyon filmi Aslan Kral’ın yeniden çevrimi, vizyona girdiği geçen hafta sonu Kuzey Amerika’da 185 milyon dolarlık gişe hasılatı getirerek bir rekor kırdı.

Böylece Disney’in vizyona girdiği ilk üç günde en çok başarı kazanan yeniden çevrim filmi olan Aslan Kral, ABD’de Temmuz ayı içerisinde en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu.

Yine ABD’de bu yılın Avengers: Endgame (Yenilmezler: Son Oyun) filminden sonra en büyük gişe hasılatı getiren film olma özelliğini de üstlendi.

BBC’de yer alan habere göre Aslan Kral, uluslararası sinemalardan da 269 milyon dolar gelir elde ederek ilk üç gün içindeki toplam gelirini 531 milyon dolara çıkardı.

Eleştirmenlerin karışık yorumlarda bulunduğu Aslan Kral’ın izleyiciler tarafından beğenilip beğenilmediği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kimi eleştirmenler filmi ‘büyük bir başarı’ olarak tanımlarkan kimileri de ‘gereksiz’ yorumunda bulundu.

ABD merkezli spor ve pop kültürü sitesi olan Ringer’dan yazar Rob Harvilla, ilk animasyonun aksine gerçekçi görünen bir aslanın şarkı söyleyerek ortada dolanmasının ‘garip’ olduğunu kaleme alırken, yeni filmi beğenmeyen çok sayıda kişinin birleştiği ortak nokta ‘duygu noksanlığı ve nostalji’.

Yıldızlar kadrosu

Hikayesi hem William Shakespeare’in Hamlet oyunundan hem de kutsal kitaplardan esinlenen Aslan Kral animasyonunun ilki 1994 yılında vizyona girdiğinde dünya çapında uzun yıllar sürecek büyük bir üne sahip olmuştu.

Film o yılki Oscar ödül törenlerinde ünlü besteci Hans Zimmer ile en iyi film müziği ve Elton John’un “Can You Feel the Love Tonight” bestesiyle en iyi şarkı kategorilerinde iki ödül kazanmıştı.

Bu yeniden çevrimin yönetmeni ise Demir Adam 1 ve 2 ile Orman Çocuğu’nun da yönetmeni olan Jon Favreau.

İlk animasyonun aksine bu sefer daha çok bilgisayar üretimli imgeleme yani CGI olarak bilinen teknoloji ile yapılan bu yeni film, ‘fotogerçekçi’ olarak tanımlanıyor.



Bu hafta sonu vizyona giren Aslan Kral’da Childish Gambino sahne adını kullanan müzisyen ve oyuncu Donald Glover Simba’yı, Beyonce ise Nala’yı seslendiriyor.

Bu filmin müziklerinde de 25 yıl sonra yine beraber çalışan Tim Rice ve Elton John’un imzası var.

Beyonce’nin bu film için yaptığı Spirit adındaki şarkı ise daha bir haftasını doldurmadan YouTube’da 18,5 milyon kez izlendi.