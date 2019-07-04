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04.07.2019
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Aslan’ın kulübesi artık daha sağlam

Kadrosunu beş oyuncuyla takviye eden Galatasaray, rotasyonunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip bu transferlerle oturmuş kadrosunu daha iyi hale getirdi

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Volkan ATEŞ

Galatasaray, transfer döneminin şu ana kadarki bölümünün en aktif takımlarından. Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna toplamda beş oyuncu ekledi. Bu hamleler çoğu geçen sezon vasat olan rotasyonu kuvvetlendirirken, sezon içinde sakatlık durumunda Fatih Terim’in elini biraz olsun rahatlatacak.

EN ÖNEMLİ HAMLE BABEL

Fulham’da yarım sezon forma giydikten sonra sözleşmesi sona eren Ryan Babel 3 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray’ın tecrübeli Hollandalıdan beklentileri büyük. Beşiktaş formasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiren Babel, aynı etkiyi sarı-kırmızılı formayla da göstermesi muhtemel. Şampiyonlar Ligi de Babel’in dağınık olan konsantrasyonunu diri tutması için önemli bir motivasyon.

SAVUNMAYA GENÇLİK AŞISI

Son şampiyonun en dikkat çekmeyen hamlesi ise Valentine Ozornwafor oldu. 19 yaşındaki genç Nijeryalının bonservisine 300 bin avro ödeyen Galatasaray, geleceğe yönelik bir adım attı. Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı transferiyle de kanat rotasyonunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, transfer dönemini bir hayli verimli kullandı. Kalan bölümde gideceklere göre birkaç takviye yapması beklenen Galatasaray, oturmuş kadrosuyla şimdiden gelecek sezonun en büyük favorilerinden biri.

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Sinan Gümüş’ün yeni durağı Genoa

Galatasaray’da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa’ya transfer oldu. 5 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti. Transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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