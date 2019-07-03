Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın yargılandığı Özgür Gündem davası ertelendi

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ve imtiyaz sahibi Kemal Sancılı’nın da aralarında bulunduğu dokuz gazetecinin yargılandığı davanın 13’üncü duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Gazetenin eski eş genel yayın yönetmeni Eren Keskin ve Necmiye Alpay duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada Aslı Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan beyanda bulundu. Doğan, “Bu dava çok uzadı. Kendi müvekkilim ile birlikte diğer sanıkların beraatini istiyorum, çünkü bu davada düşünce ve ifade özgürlüğü yargılanıyor” dedi.

Duruşma savcısı ise dosyanın kapsamı sebebiyle esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için mahkemeden yeniden süre verilmesini istedi.

Mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 28 Kasım’a erteledi.