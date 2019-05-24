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25.05.2019
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Asrın Hukuk Bürosu: Vakit kaybetmeden görüşmenin içeriğini paylaşacağız

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Asrın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin kısa süre içerisinde açıklama yapacaklarını duyurdu.

Öcalan’ın isteği üzerine açlık grevcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Asrın Hukuk Bürosu’nun Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

“22 Mayıs’ta müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, müvekkilimizin açlık grevlerine dair görüşlerini, yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız.”

LEYLA GÜVEN’DEN MESAJ

Diyarbakır Cezaevi’nde açlık grevine başlayan ve 198. günde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven yeni bir açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabından Asrın Hukuk Bürosu’nun açıklamasını paylaşan Güven, “Asrın Hukuk Bürosu avukatları beni ziyaret edip sayın Öcalan’ın mesajını ilettiler. Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.” mesajını paylaştı.

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