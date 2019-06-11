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11.06.2019
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Assange’ın avukatı: Sağlık durumu kötüleşti, konuşmakta güçlük çekiyor

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiği ve konuşmakta güçlük çektiği açıklandı.

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ABD’nin WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ı iade etmesi için İngiltere’ye resmi talepte bulunduğu duyuruldu. Cezaevinde tutulan Assange’ın sağlık durumunun ciddi derecede bozulduğu ve konuşmakta güçlük çektiği duyuruldu.

Assange, sağlık durumundaki bozukluk nedeniyle 30 Mayıs’taki ABD’ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına katılamamıştı.

Assange’ın avukatı Gareth Pierce, mahkemeye müvekkilinin sağlığının iyi olmadığını, hapishanede durumunun ciddi bir şekilde kötüleştiğini ve güçlükle konuşabildiğini söyledi. 

Kıdemli Bölge Hakimi Emma Arbuthnot, davanın 12 Haziran’da görüleceğini ve bütün taraflar için uygunsa Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

ABD Ordusu’nun Irak ve Afganistan’daki operasyonları hakkında binlerce gizli belgeyi yayınladığı için ölüm cezası alması gündemde olan Assange, 11 Nisan’da İngiliz makamlarınca alıkonulmuştu.

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