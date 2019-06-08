22.2 C
Istanbul
09.06.2019
Anasayfa DÜNYA Assange'ın cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı

Assange’ın cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı

birgun.net birgun.net

Ruptly video ajansı, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın İngiltere’de tutuklu bulunduğu Belmarsh cezaevindeki özel görüntüsünü yayınladı.

Video, kendini Assange’ın destekçisi olarak tanıtan başka bir tutuklu tarafından yapıldı.

Sputnik’in aktardığına göre ​WikiLeaks kurucusu, 2010 yılında ABD’nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

Julian Assange, İngiltere’de kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklu bulunuyor.

2012’de İsveç’te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Assange geçen ay cezaevine gönderilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, son olarak Assange’a 17 yeni suçlama yöneltmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da bulunuyordu. Assange’a geçen ay da eski istihbarat analisti Chelsea Manning’le birlikte Savunma Bakanlığı ağına girmek için plan yapma suçlaması yöneltilmişti.

Öte yandan hakkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange’ın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,523AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hatay’da 61 göçmen alıkonuldu

birgun.net -
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 61 göçmen alıkonuldu.
Devamını Oku

Cinsel saldırıda bulunan eski federasyon başkanı ömür boyu futboldan men edildi

birgun.net -
Kadın Milli Takım futbolcularına cinsel saldırıyla suçlanan Afganistan Futbol Federasyonu eski başkanı...
Devamını Oku

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması belli oldu: Ekonomi ne ayol?

birgun.net -
27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın 24-30 Haziran tarihleri arasında ekonomik kriz temasıyla...
Devamını Oku

Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı

birgun.net -
85 yaşındaki yazar Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı. Pakdil'in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı...
Devamını Oku

ABD’nin İsrail büyükelçisi: Batı Şeria’nın bazı kısımları ilhak edilebilir

birgun.net -
ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını...
Devamını Oku

Bayram tatilinde dönüş trafiği başladı

birgun.net -
Bayramı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, TEM yolunun Kocaeli geçişinde bugün de...
Devamını Oku

ABD’nin petrokimya endüstrisine müdahalesine İran’dan tepki

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarının...
Devamını Oku

Meteoroloji’den 10 il için sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ile Ardahan çevrelerinde,...
Devamını Oku

Fransa Açık’ın finalinde Nadal’ın rakibi belli oldu

birgun.net -
Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı...
Devamını Oku

Bayram tatilinde 192 trafik kazası yaşandı, 86 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
9 günlük bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen 192 trafik kazasında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi