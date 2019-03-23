23.03.2019
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Astana’nın adı resmen Nursultan oldu

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’nın adının Nursultan olarak değiştirilmesi için anayasada değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını imzalayarak yürürlüğe koydu.

Tokayev’in imzaladığı yasayla birlikte Kazakistan’ın başkenti Astana’nın adı resmen Nursultan olarak değiştirildi.

1991 yılında bu yana görev yapan eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in hafta içinde istifa kararı alması sonrası Kazakistan Parlamentosu, başkentin isminin değiştirilerek Astana yerine, ülkenin ilk devlet başkanı olan Nursultan Nazarbayev’in önadının verilmesi teklifini onaylamıştı.

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