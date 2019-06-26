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27.06.2019
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Atakan’a uygun donör bulundu

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BERKAY SAĞOL

Uzun zamandır kök hücre nakli için bekleyen üniversite öğrencisi Atakan Gür için uygun donör bulundu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Atakan’a, önümüzdeki Cuma günü (28 Haziran) kök hücre nakli gerçekleşecek.

İzmir’de yaklaşık 2 yıl önce öksürük ve nefes darlığı şikâyetleriyle hastaneye giden Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Atakan Gür, lösemi hastası olduğunu öğrenmiş ve Ege Üniversitesi’nde 6 ay boyunca tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Geçtiğimiz Ekim ayında hastalığının tekrar nüksetmesi sonucu kriz geçirerek bayılan Atakan’ın, konuşma, işitme ve hafıza yetilerini kaybettiği anlaşıldı. Doktorların uygun ilik nakli gerçekleşmezse hayatını kaybedeceğini söylediği Atakan için ailesi ve arkadaşları çeşitli kampanyalar başlattı.

UYGUN DONÖR BULUNDU, NAKİL CUMA GÜNÜ

Atakan için yapılan çağrılar ve kampanyalar karşılık buldu ve Atakan için uygun donör bulundu. Ağabeyi Gürkan Gür, “Atakan için uygun donör aslında 2 ay önce bulundu. Tam Atakan’ımız iyileşecek derken bu seferde hastalığa bağlı geçirdiği yeni bir kriz yüzünden görme kaybı yaşadı ve beyin ameliyatı geçirdi. Görme kaybı problemi çözüldü. Şu anda tüm değerleri normal durumda. Nakil için ön tedavi gerçekleşti” dedi.

Cuma günü nakil işleminin gerçekleşeceğini belirten ağabey Gür, “Donör olan herkese teşekkür ederim. Her şeyi atlattık umarım bu sefer problem çıkmayacak ve Cuma günü nakil gerçekleşecek. Nakilden sonra kritik ve dikkatli olmamız gereken bir süreç daha var ama onu da atlatacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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