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05.06.2019
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Ataması yapılmayan 21 yaşındaki öğretmen intihar etti

Ataması yapılmayan 21 yaşındaki öğretmen Kevser Abdülkadiroğlu canına kıydı

birgun.net birgun.net

Kastamonu’nun Merkez Hisarardı Mahallesi’nde, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu, kendini asarak yaşamına son verdi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Abdülkadiroğlu’nun kesin intihar nedeni bilinmiyor.

Fakat CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümüne ilişkin “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!” açıklaması yaptı.

Abdülkadiroğlu’nun cenazesi bugün Merkez’e bağlı Kaşçılar Köyü’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenazesinin ardından toprağa verildi.

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