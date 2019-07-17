25.4 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Ataması yapılmayan bir öğretmen daha yaşamına son verdi

Ataması yapılmayan bir öğretmen daha yaşamına son verdi

birgun.net birgun.net
MERAL DANYILDIZ

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmayan öğretmen Güler Adam yaşamına son verdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden yıllar önce mezun olan Adam’ın en son Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girdiği öğrenildi.

Sonuçların açıklanmasından sonra ataması tekrar yapılmayan genç öğretmenin psikolojik sorunlar yaşadığı ve yaşamına son verdiği öğrenildi. Cenazesi Midyat’tan uğurlanan Adam için ailesi Midyat’ta Hacı İsa Aslan Taziye Evi’nde taziye kurdu.

ÖĞRETMENSİZ BIRAKILAN BİNLERCE ÖĞRENCİ VAR

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ataması yapılmayan öğretmen sayısının 2023 yılında bir milyona kadar ulaşacağına dikkat çekti. 90 bine yakın ücretli öğretmenin varlığına da değinen Aydoğan, kapatılan on binlerce köy okulu sonrasında okulsuz, öğretmensiz bırakılan yüz binlerce öğrenci olduğunu kaydetti.

Aydoğan, sözlerini şöyle noktaladı: “376 bin 709 meslektaşımız öğretmen olmak, öğrencilerimizin yaşamına dokunmak için hafta sonu KPSS sınavına girdi. Özel okul patronlarına, sermayeye, vakıf ve derneklere, cemaatlere kamusal kaynakları, teşvik adı altında halkın vergisini aktaranlar söz konusu öğretmen atamaları olduğunda bütçe yetersizliğini gerekçe gösteriyorlar. Meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin hayallerinden, umutlarından daha önemli ne olabilir ki? Ataması yapılmayan arkadaşlarımızın hayallerine de, öğrencilerimizin umutlarına da, kamusal eğitime de sahip çıkacağız.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,421AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ataması yapılmayan bir öğretmen daha yaşamına son verdi

birgun.net -
MERAL DANYILDIZMardin’in Midyat...
Devamını Oku

ÖDP Artvin İl Başkanı’na, “Terör örgütü propagandası” cezası

Burcu Cansu -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Artvin İl Başkanı Sercan Dede’nin bir cenaze...
Devamını Oku

“Karagöl’de bir gram su kalmamış, gölü kurutanlar hesap vermeli”

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gemlik ilçesine bağlı Fevziye...
Devamını Oku

Ataması yapılmayan bir öğretmen daha yaşamına son verdi

birgun.net -
Mardin’in Midyat ilçesinde ataması yapılmayan öğretmen adayı 35 yaşındaki Güler Adam yaşamına...
Devamını Oku

WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta erişim sıkıntıları

birgun.net -
Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde...
Devamını Oku

AYM’den YÖK Başkanı’na yetki sınırlaması: ‘Yetkileri bilimsel özerkliği zayıflatıyor’

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Anayasa Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve TBMM Başkanvekili...
Devamını Oku

İtalyan yazar Andrea Camilleri hayatını kaybetti

birgun.net -
Polisiye romanlarıyla bilinen İtalyan yazar Andrea Camilleri yaşamını yitirdi.
Devamını Oku

Yaz ortasında şiddetli hava olayları normal mi?

Havva Gümüşkaya -
Temmuz ayının ortalarında olunmasına rağmen sıcaklıklarda gözlemlenen ani düşüş tüm Türkiye'de hissediliyor....
Devamını Oku

2020 Final Four, Köln’de yapılacak

birgun.net -
EuroLeague, 2020 Final Four'un düzenleneceği kenti belirledi.EuroLeague 2020...
Devamını Oku

Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinde talimat veren emniyet müdür yardımcısına ödül gibi ceza

birgun.net -
Eskişehir'de, FETÖ'nün "altın çocuklar" diye nitelendirdiği, örgütün emniyet üst düzey kadrosunda yer...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi