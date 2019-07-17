Ataması yapılmayan bir öğretmen daha yaşamına son verdi

MERAL DANYILDIZ

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmayan öğretmen Güler Adam yaşamına son verdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden yıllar önce mezun olan Adam’ın en son Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girdiği öğrenildi.

Sonuçların açıklanmasından sonra ataması tekrar yapılmayan genç öğretmenin psikolojik sorunlar yaşadığı ve yaşamına son verdiği öğrenildi. Cenazesi Midyat’tan uğurlanan Adam için ailesi Midyat’ta Hacı İsa Aslan Taziye Evi’nde taziye kurdu.

ÖĞRETMENSİZ BIRAKILAN BİNLERCE ÖĞRENCİ VAR

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ataması yapılmayan öğretmen sayısının 2023 yılında bir milyona kadar ulaşacağına dikkat çekti. 90 bine yakın ücretli öğretmenin varlığına da değinen Aydoğan, kapatılan on binlerce köy okulu sonrasında okulsuz, öğretmensiz bırakılan yüz binlerce öğrenci olduğunu kaydetti.

Aydoğan, sözlerini şöyle noktaladı: “376 bin 709 meslektaşımız öğretmen olmak, öğrencilerimizin yaşamına dokunmak için hafta sonu KPSS sınavına girdi. Özel okul patronlarına, sermayeye, vakıf ve derneklere, cemaatlere kamusal kaynakları, teşvik adı altında halkın vergisini aktaranlar söz konusu öğretmen atamaları olduğunda bütçe yetersizliğini gerekçe gösteriyorlar. Meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin hayallerinden, umutlarından daha önemli ne olabilir ki? Ataması yapılmayan arkadaşlarımızın hayallerine de, öğrencilerimizin umutlarına da, kamusal eğitime de sahip çıkacağız.”