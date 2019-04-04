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04.04.2019
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Ataması yapılmayan öğretmen muhtar oldu: Köyü kadınlar yönetecek

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden 3 yıl önce mezun olduktan sonra ataması yapılmayan Meryem Önkür, köyüne muhtar oldu. 5 erkek rakibini geride bırakarak aldığı 210 oyla muhtarlığa seçilen Önkür, “Başta herkes bana karşı çıktı ama şimdi hepsi arıyor, soruyor” dedi

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Meral Danyıldız

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde yaşayan öğretmen Meryem Önkür, muhtar oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra üç yıl boyunca atama bekleyen Önkür, köyüne dönmeye karar verdi. Köydeki problemleri gözlemledikten sonra aday olan Önkür, 200 hanesi 955 nüfusuyla Doğubayazıt’ın en büyük köyü olan Dalbahçe’de 5 erkek muhtar adayı rakibini geride bırakarak 210 seçmenin oyuyla muhtar seçildi. Seçim çalışmalarında ısrarla “Bu köye kadın eli değecek” diyen Önkür, BirGün’e verdiği mücadeleyi anlattı.

ATAMASI YAPILMAYAN BİRÇOK KADIN MAĞDUR

Önkür, ataması yapılmadığı için bir müddet ücretli öğretmenlik yaptığını kaydetti. Kendisi gibi birçok kadının atama beklediğini dile getiren Önkür, süreci şöyle aktardı: “Mezun oldum. Üniversiteyi bitirdikten sonra ücretli öğretmenlik yapmaya başladım. Bu yıl da ücretli öğretmenlik çıkmayınca köyüme geri döndüm. Ailem hayvancılıkla uğraşıyordu ve ben de aileme yardım ettim. Köydeki sağlık ocağının faaliyette olmadığını, yolların kötü olduğunu görünce köylünün zor durumda olduğunu fark ettim. Ben de bu sorunları gördükten sonra köyüme bir faydam dokunsun diye aday oldum. Atamam yapılsaydı şu an öğretmendim. Benim gibi birçok mağdur öğretmen var şu an. Mağazalarda, kafelerde çalışıyorlar.”

KİMSE DESTEK ÇIKMADI YILMADIM

Önkür, aday olduğunda kimsenin kendisine destek çıkmadığının altını çizerek, asla vazgeçmediği söyledi: “İlk aday olduğumda ailem bile karşıydı. ‘Bu köyün sorunları çok. Millet laf eder, kadın olduğun için laf gelir bize. Sıkıntılar yaşarız’ dediler. Sadece babam destek oldu bana bu konuyla ilgili. Ama ben hiçbir zaman yılmadım. Muhtar olduktan sonra hepsi pişman oldu. Bu sonucu kadınlardan bekliyordum. Kadınların destek vereceğini biliyordum. Seçime giderken herkes beni vazgeçirmeye çalıştı. Yapamayacağımı düşündüler. Köylülerin buna izin vermeyeceğini ve benimle uğraşacaklarını söylediler. Onların dediklerine asla aldırış etmedim ve kendi çizgimden devam ettim. Şu anda çok mutluyum, ailem de çok mutlu.”

BANA KARŞI ÇIKANLAR ARAR OLDU

Meryem Önkür, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bana karşı çıkanlar bile arar hale geldi. Sadece şunu dile getirmek istiyorum. Devlet kurumunda bana yardımcı olmalarını istiyorum bu köydeki sorunlar için. Özellikle de kadınlara öncelik sağlayacağım. Bana en çok kadınlar destek verdi. Erkekler çok karşıydı. Köyün büyükleri başka şekilde düşünüyorlardı. ‘Bir kadın mı bizi yönetecek?’ dediler hep.”

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