Erdoğan 15 Temmuz töreninde: Ekonomi battı, bitti diyorlar, bunlarda insaf yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 3 yıl önce darbe girişimi gecesinde yaptığı paylaşımı alıntılayarak bugün Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek tören için çağrıda bulunmuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü sebebiyle İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yapacağı konuşma ve düzenlenen törenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki müze açılışına katılacak.

‘ALLAH BİZİMLE BERABERDİR’

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

“Bizler inanıyoruz ki, şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. 15 Temmuz’da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum.

Peygamber ocağı TSK’nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum.

Burası anlamlı bir mekan. O gece burası, iki anı tespit etti. Bunlardan biri, saat 23:15 civarı… Tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Bakırköy Belediyesi’nde kendi ifadesiyle “gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim” dedi. 01:15’te biz de buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada millet vardı. Burada üzerimizden geçen F-16’lar, helikopterler vardı. Onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk: “La tahzen, innallahe me’ana…(Korkma, Allah bizimle beraberdir) Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

‘ÖNCEKİ DARBELERDE MECLİS BİNASI HEDEF ALINMADI’

“Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar.

Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah’ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır. Bizler milletçe, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün eli Allah’ın izniyle oralara ulaşamayacaktır.

Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır.”

‘EKONOMİ BATTI, BİTTİ DİYORLAR, BUNLARDA İNSAF YOK’

“Ekonomi battı, bitti diyorlar. Bunlarda insaf yok. Şu anda içeride dışarıda, terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı acaba kimse, bu mücadele verilirken bu mermiler, kurşunlar, bu kalkan uçaklar, helikopterler ya bunlar fıstık, leblebi mi dağıtıyorlar ya? Bunların hepsi para değil mi? Bunların hepsi ekonomi değil mi? Bunlar ekonomiden buraya harcanmıyor mu? Bütün bunlarla beraber terörün belini kırdık kırıyoruz.

Ve biz bütün bunlarla beraber şu anda terörün belini Allah’ın izniyle kırdık kırıyoruz. İnlerine girdik inlerine!

Bakın, Pençe 1 Harekatı’nı yaptık, şu anda Pençe 2 Harekatı’nı yapıyoruz. Milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG/PYD’yle de mücadelemiz sürüyor.

Kardeşlerim, bunlar bedava olmuyor değil mi? Bunun bir bedeli, bir karşılığı var. Ama bunu şimdi, teröristi arkasına alan siyasi partiler, onlara destek verenler ne diyor? Madem ki böyle, yapmayın. Ha yapmayalım da, milletimin refahını, huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu süreci devam ettiriyoruz.”

MÜZE AÇILIŞINDAN AÇIKLAMALAR

Erdoğan, “Hafıza 15 Temmuz Müzesi” açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa, mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz.

Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada’yı 27 Mayıs’ın canlı şahidine dönüştürüyoruz. 15 Temmuz’u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız. 15 Temmuz, ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, nesilden nesle aktarılması gereken kutlu bir emanettir. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak, sanatçısıyla sinemacısıyla öğretmeni, öğrencisi, akademisyeniyle hepimizin ortak görevidir.”

