24.8 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Atatürk Oto Sanayi'de iş yeri baskını

Atatürk Oto Sanayi’de iş yeri baskını

birgun.net birgun.net

Maslak Atatürk Oto Sanayi’de “yanlış anlaşılmadan” kaynaklanan tartışma sonucunda, öfkelenen kalabalık bir grup ellerinde sopalarla iş yerini bastı. Tekme ve yumruklarla araçlara zarar veren şahıslar, camı çerçeveyi indirdi.

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’de yaklaşık 10 gün önce öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İHA’nın haberine göre, bir iş yerinde çalışan şahıslarla başka bir iş yerinde çalışan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar önce birbirinden ayrıldı. Ancak bir süre sonra taraflardan biri kalabalık bir grupla elinde sopalarla tartıştıkları şahısların iş yerini bastı.

Koşarak iş yerine dalan şahıslar, park halindeki ve tamir edilen araçlara yumruk ve tekmelere atarak zarar verdi. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, elindeki sopalarla iş yerindeki camı çerçeveyi kırmaya başladı. Dışarıya da çıkan saldırganlar araçların camlarına sopalarla vurdular.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi de saldırgan grubu durduramadı. Çevreye saldırmaya devam eden şahısları yine gruptaki arkadaşları sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerinden uzaklaştırılan şahıslar, küfür ve tehdit etmeyi sürdürdü.

Öte yandan saldırıya uğrayan iş yeri sahibi, olayın “yanlış anlaşılmadan” kaynaklandığını ve saldırgan şahısların akrabaları olduğundan dolayı birbirlerinden şikayetçi olmadığını söyledi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,542AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Beyaz Saray’da ‘Türkiye’ toplantısı: Olası yaptırımlar görüşülüyor

birgun.net -
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray toplantısı başladı.
Devamını Oku

IMF büyüme tahminlerini aşağı çekti

birgun.net -
Uluslararası Para Fonu, Washington'daki merkezinde açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda ABD ve...
Devamını Oku

ABD: İran’a ait ikinci bir insansız hava aracı düşürmüş olabiliriz

birgun.net -
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, bir savaş gemisinin geçtiğimiz...
Devamını Oku

’30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil’ diyen AKP’li belediye başkanından geri adım

birgun.net -
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. AKP'li Alinur...
Devamını Oku

Hakan Atilla Türkiye’ye gönderiliyor

birgun.net -
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilecek.
Devamını Oku

Hasankeyf için çağrı yapıldı

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi...
Devamını Oku

5 ayda 724 bin kişi icralık oldu

birgun.net -
Kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu zamanında ödeyemediği için icralık olanların sayısının...
Devamını Oku

ABD Savunma Bakanı belli oldu

birgun.net -
ABD Kongresi, ABD Savunma Bakanlığı'na ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen...
Devamını Oku

Çankırı’da ‘Boris Johnson’ sevinci: ‘Buradaki sülalesine Sarıoğlangiller derler’

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden...
Devamını Oku

CHP’li gençlerden hunili eylem

birgun.net -
AYCAN KARADAĞCHP Konak Gençlik Kolları, Konak Kemeraltı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi