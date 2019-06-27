İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İBB) Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık makamına astığı ve YSK kararı ile mazbatası elinden alınınca odasından indirilen Atatürk tablosu tekrar yerine asıldı.

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunu yeni başkanlık makamına asmıştı.

6 Mayıs’ta seçimlerin iptal edilmesinin ardından İBB Başkan Vekili olarak atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Atatürk tablosu tartışmalı şekilde kaldırılmıştı.

İmamoğlu’nun açık ara farkla yeniden başkan seçilmesinden sonra sosyal medyada binlerce kişi o fotoğrafın yeniden yerine asılması için çağrıda bulundu. İmamoğlu’nun tekrar mazbatayı alıp, devir teslim töreninin yapılmasının ardından Atatürk tablosu yerine döndü.

“YENİDEN OLMASI GEREKTİĞİ YERDE”

İmamoğlu Twitter hesabından makam odasındaki Atatürk tablosunu paylaşarak, “Bu tablonun anlamı benim için hep özel olmuştu. Şimdi, yeniden olması gerektiği yerde” dedi.

Bu tablonun anlamı benim için hep özel olmuştu. Şimdi, yeniden olması gerektiği yerde. pic.twitter.com/SFGH1XjyoP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 27, 2019