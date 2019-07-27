Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinde ‘kamu yararı yok’ gerekçesiyle iptal!

CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi, geçen mart ayında açılan millet bahçesinin adını ‘Atatürk Parkı,’ içindeki ‘millet kıraathanesi’nin adını da ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ değiştirdi. Fındıklı Kaymakamlığı, belediye meclisinde alınmış bu kararları, ‘kamu yararı görmediği’ gerekçesiyle iptal etti.

Kararı duyuran gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu da oldu. CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi, sahilde bulunan ve 19 Mart 2019’da açılan Millet Bahçesi Parkı’nın adını değiştirerek, Atatürk Parkı yaptı. Fakat Fındıklı Kaymakamlığı, ‘adı değiştirmekte kamu yararı görülmediğinden’ Atatürk adı verilmesini onaylamadı. Fındıklı Belediyesi, aldığı Meclis kararında, park içinde bulunan ve ‘Millet Kıraathanesi’ adı verilen taşyapının adını ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ diye değiştirdi. Ne var ki Fındıklı Kaymakamlığı, ‘kamu yararı görülmediği için’ dün bu isim değişikliğine de onay vermedi” dedi.

Saymaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’nun “Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinin yazılı olduğu tabelaları indirmeyeceğiz. Meclis kararıyla bu isimleri verdik. Meclis’in üzerinde güç yoktur. Eğer öyleyse, Meclis’i lağvetsinler ve kendileri yönetsin” dediğini de aktardı.