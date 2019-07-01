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01.07.2019
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Atatürk’ün adı anılmayınca tepki gösteren Albay İrevül tayin edildi

birgun.net birgun.net

Çanakkale Zaferi etkinliğinde okunan duada Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösteren Albay Önder İrevül, İstanbul’dan Hatay’a tayin edildi. İrevül konuya ilişkin, “Allah utandırmasın. Söyleyecek söz çok ama fazlası bana yakışmaz” diye konuştu.

İstanbul’da Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin organizasyonunda düzenlenen 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl anma etkiliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının anılmaması üzerine etkinliği terk eden Avcılar Askerlik Şube Başkanı Albay Önder İrevul aniden Hatay’a tayin edildi. İrevul, bu kararı beklediğini belirtirken verdiği tepkiden pişman olmadığını ve yapılan bu sürgünü madalya olarak gördüğünü ifade etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrevul, “Mesleğim icabı açıklama yaparak sizlere net bilgiler verme şansım yok. Evet tayin oldum. Gelen telefon ve mesajlara yetişemiyorum. Şu andaki görevimden ayrılmadan yapmam gereken bazı prosedürler var, devir teslim vesaire. Ayrıca okul açılmadan halletmem gereken yeni ev adresi ve kızımın okul işlemleri var. Bu ve bazı başka sebeplerle sizlere yeterince cevap veremiyorum. Beni affedin” dedi.

Yeni tayin yerine gitmemek için emeklilik, izin, rapor gibi hakları olduğunu kaydeden İrevul, bunların hiçbirini kullanmayacağını belirterek, “Kimse bıyık altından bile gülemeyecek. Beklemesem de utanmalarını, vicdanlarını zorlayacağım. Gideceğim oradaki silah arkadaşlarımla birlikte verilecek görevleri yerine getirmeye çalışacağım. Allah utandırmasın. Söyleyecek söz çok ama fazlası bana yakışmaz. Desteğiniz için teşekkür ederim,” dedi.

“MADALYA OLARAK GÖRÜYORUM”

İrevul, sürgün kararıyla ilgili ise,

“Bekliyor muydum? Evet, şaşırdım mı? Hayır. Pişman mıyım? Hayır. Yorgun muyum? Evet. Üzgün müyüm? Hayır. Kızgın mıyım? Evet. Karamsar mıyım? Hayır. İsyan ediyor muyum? Hayır. Yapılanı madalya olarak görüyor muyum? Evet. Çünkü ben Harbiyelim” ifadelerini kullandı.

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Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül, Çanakkale Zaferi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte şehitler adına okunan duada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının anılmamasına tepki göstermişti. İrevül, duayı okuyan öğretmenin yanına gidip, “Mustafa Kemal Atatürk’ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatiha okumadın” diyerek tepkisini göstermiş ve salonu terk etmişti.

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