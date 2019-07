Athena’dan İmamoğlu’na ziyaret

Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’de ziyaret etti. İmamoğlu, Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri, ”Politika politika… İnsan sıkılıyor bazen. Günün yarısını farklı kesimlere, sanatçılara mı ayırsak” sözleriyle karşıladı.

‘BOL BOL ŞARKI SÖYLEDİK DESEM İNANMAZSINIZ’

Gazeteciler, makam odası çıkışında İmamoğlu ve Özoğuz kardeşlerin duygularını sorması üzerine İmamoğlu, “Benim uzun yıllardır keyifle takip ettiğim 2 kardeş, tabii grupları da aynıydı. Sadece sanatları değil, bence ülkeye, dünyaya, insana yaklaşımları ve manevi taraflarıyla çok beğendiğim 2 insan ama bir yönüyle de 2 hemşehri. İstanbul’da beraber yaşıyoruz. Beni ziyarete geldiler. Keyif aldım. Bol bol şarkı söyledik içeride diyeceğim, inanmayacaksınız. Ama bol bol İstanbul’un lehine konuları konuştuk, sanatı konuştuk. İstanbul’un her noktasına katkı verme konusunda fedakarlıklarından bahsettiler. Dolayısıyla şimdi daha güçlü hissediyorum kendimi. Herkesin bana güç katması, benim için muazzam bir motivasyon İstanbul adına. Artık kol kola hep beraber işler yapacağız İstanbul’da” dedi.

‘EKREM BEY’LE İLK DEFA BİR SİYASİYİ SEVDİK’

İlginizi çekebilir: HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Son zamanlarla sosyal medyada ülke gündemine ilişkin paylaştığı görüşleri ve analizleriyle dikkat çeken Gökhan Özoğuz, gazetecilerin “Seçim sürecinde kendi şarkınızı duyunca neler hissettiniz” sorusuna, ”Biz o sırada Halk TV’yi izliyorduk. Ekrem Bey’in konuşması bitti, şarkı girdi. Ben şok oldum. ‘Her şey güzel olacak’ çalıyor dedim. Orada inanılmaz mutlu olduk. 2000 senesinde yaptığımız bir şarkı, ilk defa bu şekilde ortaya çıkıyor. Her zaman çalıyoruz konserlerimizde. Özellikle bizim jenerasyonumuz siyaset konusuna çok fazla girmezdi zamanında. Sadece bilirdik. Biz, Özal dönemi gençleriyiz. Her dönem ülkenin durumuna göre siyasiler gelirler ve doğru işler, dışarıdan bakıldığında tersmiş gibi görünse de illa doğruya döner o. Biz, Ekrem Bey nezdinde ilk defa bir siyasiyi sevdik, gönülden. Çünkü barış, kucaklama, anlayış, herkese aynı şekilde eğilme, sanata, eğitime, toplumun ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı. Eminim başka siyasetçilerin de toplum tarafından benimsenmişliği vardır, eminim onlar da doğrulardır ama bizim meşrebimizce bize çok yakın geldi. Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı. Bizim için en önemli olan şey, ülkenin, bayrağın, vatanın her tarafında, sevgiyi ve umudu aşılıyor olması her şeyi bitirdi bizde” yanıtını verdi.

‘BİRLEŞTİRENİN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ’

Hakan Özoğuz ise ”Her şey güzel oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: ”Oldu. Daha da olacak. ‘Bir şey söyledikçe olur’ derler. İnanarak söylüyoruz. Herkes inanarak söylüyor. Ve öyle olacağına inanıyoruz. Zamanla göreceğiz. Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız.” İmamoğlu da bu yoruma, ”Eğer ülke çok daha güzel olursa, biz daha coşkulu besteler istiyoruz” şeklinde karşılık verdi.