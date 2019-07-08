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09.07.2019
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Atilla Taş’tan Cüneyt Özdemir’e sert tepki

birgun.net birgun.net

Atilla Taş, “Ekrem İmamoğlu Atilla Taş’a bile röportaj verdi” diyen Cüneyt Özdemir’e sert tepki göstererek “Sizin yapamadığınız gazeteciliği yaptığım için ben hapis yattım.” dedi.

Cüneyt Özdemir, İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun kendisine röportaj vermemesiyle ilgili, “Atilla Taş’a bile röportaj verdi” diyerek sitemde bulunmuştu.

Atilla Taş, söz konusu ifadelere sert yanıt verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Taş, “Aklın sıra ‘İmamoğlu Atilla Taş’a bile çıktı’ diyerek beni küçümsüyorsun. Sen Amerika’da mabadın korunaklı sus pusken ben Silivri’de volta atıyordum. Bir vakit internetten canlı yayın için ricalarını kırmadığımı da unutmuşsun Bay snoby Cücü” ifadelerini kullandı.

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