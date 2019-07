Atlı faytonlar yerinde incelendi

Diren KUR

Dünyada bir metrekareye en çok at İstanbul Adalar’da düşüyor. Yaklaşık bin 600 at, Büyük Ada, Burgaz Ada, Kınalı Ada ve Heybeli Ada’da yaşıyor ve her sene 400 at ağır yaşam koşullarından dolayı hayatını kaybediyor.

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Büyükada’ya dün bir ziyaret gerçekleştirdi. Komisyon, faytonlara sürülen atların durumunu ve atların ahırlarını yerinde tespit etti. Komisyon, fayton duraklarında ardından Fayton Park’ta ve 9 atın telef olduğu yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Öte yandan derme çatma ahırlarda kalan atların hali görenlerin yüreklerini dağladı.

İncelemelerin sonucunu BirGün ile paylaşan Komisyon üyelerinden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, atların son derece sağlıksız koşullarda yaşadığını aktardı.

Denetimsizlik var

Büyükada’nın en fazla at kapasitesine sahip olduğunu belirten Yavuzyılmaz, “Atlarla ilgili uzmanlaşma ve veterinerin olmaması faytonculuğa olan bakış açısını bize gösteriyor” dedi. Yavuzyılmaz ayrıca hayvanlara yönelik bir hastanenin bulunmadığını ifade etti. Pek çok hayvanda yara izleri ve beslenme problemi olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, faytonlarda ve atlarda denetimsizlik sorunu yaşandığını söyledi.

Adaya dışardan gelen kaçak atların Adalardaki atlara zarar verdiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Kaçak olarak gelen atlardan birinde görülen hastalık diğer atlara da bulaşabiliyor. Ve bu bir kisır döngü halinde devam ediyor. Akülü araç, bisiklet ve faytonlar aynı yoldan gidiyor. Bu nedenle bu araçlarla entegre bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Büyükada’nın ruhuna ve dokusuna uygun bir çözüm bulmak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, projelendirme yapmasıyla en doğru çözümün yakalayacak ve alternatifler ortaya çıkacak.”