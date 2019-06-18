Atlı faytonlar zulümdür

İstanbul Kadıköy’de toplanan Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi atlı faytonlara karşı ‘Gerçeklik Küpü’ eylemi yaptı.

Önceki gün İstanbul Kadıköy Meydanı’nda saat 19.00’da toplanan yüzleri maskeli grup, ellerinde; dizüstü bilgisayar, tablet ve ‘Atlı fayton kaldırılsın’ yazılı yaralı atların olduğu fotoğraflar tutarak iki saat süren eylem yaptı.

Topluluk adına açıklamalarda bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen, toplanmalarının amacının atlı faytonlarda acı içinde can veren atların seslerini duyurmak olduğunu ifade etti.Kalkandelen, “Fayton kullanımı Adalarda devam ediyor. Her yıl sadece Adalar’da 400 kadar atın sırf bu fayton zulmü yüzünden öldüğü söyleniyor. Bunun devam ediyor olması insanlık adına büyük utanç. Hayvan köleliğine karşıyız. Saatleri azaltalım çalışmayı düzenleyelim diyorlar ama buna karşıyız. Hayvanların kullanımına karşıyız bu köleliktir” dedi.Bitmesi sadece karara bağlı Kalkandelen, yaklaşan 23 Haziran seçimlerinden dolayı İstanbul adaylarının kesin görüşlerini almak istediklerini aktararak konuşmasını şöyle sonlandırdı:

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“İstanbulluları yakından ilgilendiren bir sorun. 2 adayın bu konuda kesin görüşlerini almak istiyoruz. 31 Marttan önce bir ara gündeme geldi ama o kargaşada ses getirmedi. Tekrar gündeme taşımak istiyoruz. Yazın çok daha yoğun kullanılıyor faytonlar. Atlara eziyet giderek artıyor. Bu utançla yaşamak istemiyoruz. Bunun bitmesi sadece bir karara bağlı. Bu eylemlere yaz boyu devam edeceğiz. Fayton kullanımı devam ettiği sürece eylemlerimize devam edeceğiz.”