23.7 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa YAŞAM Atlı faytonlar zulümdür

Atlı faytonlar zulümdür

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

İstanbul Kadıköy’de toplanan Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi atlı faytonlara karşı ‘Gerçeklik Küpü’ eylemi yaptı.

Önceki gün İstanbul Kadıköy Meydanı’nda saat 19.00’da toplanan yüzleri maskeli grup, ellerinde; dizüstü bilgisayar, tablet ve ‘Atlı fayton kaldırılsın’ yazılı yaralı atların olduğu fotoğraflar tutarak iki saat süren eylem yaptı.

Topluluk adına açıklamalarda bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen, toplanmalarının amacının atlı faytonlarda acı içinde can veren atların seslerini duyurmak olduğunu ifade etti.Kalkandelen, “Fayton kullanımı Adalarda devam ediyor. Her yıl sadece Adalar’da 400 kadar atın sırf bu fayton zulmü yüzünden öldüğü söyleniyor. Bunun devam ediyor olması insanlık adına büyük utanç. Hayvan köleliğine karşıyız. Saatleri azaltalım çalışmayı düzenleyelim diyorlar ama buna karşıyız. Hayvanların kullanımına karşıyız bu köleliktir” dedi.Bitmesi sadece karara bağlı Kalkandelen, yaklaşan 23 Haziran seçimlerinden dolayı İstanbul adaylarının kesin görüşlerini almak istediklerini aktararak konuşmasını şöyle sonlandırdı:

İlginizi çekebilir:  Binali Yıldırım: Erdoğan ile ortak yayını konuştuk

“İstanbulluları yakından ilgilendiren bir sorun. 2 adayın bu konuda kesin görüşlerini almak istiyoruz. 31 Marttan önce bir ara gündeme geldi ama o kargaşada ses getirmedi. Tekrar gündeme taşımak istiyoruz. Yazın çok daha yoğun kullanılıyor faytonlar. Atlara eziyet giderek artıyor. Bu utançla yaşamak istemiyoruz. Bunun bitmesi sadece bir karara bağlı. Bu eylemlere yaz boyu devam edeceğiz. Fayton kullanımı devam ettiği sürece eylemlerimize devam edeceğiz.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,691AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD), "İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış...
Devamını Oku

Fatih Er’in “Binali Yıldırım’ı biz çağırmadık” iddiasına Ünsal Ünlü’den yalanlama

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınına konuk...
Devamını Oku

Erdoğan’dan ortak yayınla ilgili açıklama: Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu TRT Haber’de soruları yanıtladı

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem...
Devamını Oku

Öykü Arin için Sağlık Bakanlığı’na çağrı: 100 bin numune ‘Öykü’lerin umudu

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLAntalya'da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin...
Devamını Oku

Askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi

birgun.net -
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul'da...
Devamını Oku

TİM, Erdoğan’ın ‘dış güçler’ senaryosuna film çekti

birgun.net -
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Erdoğan'ın Ağustos ayındaki dolar artışına ilişkin söylediği 'dış...
Devamını Oku

Trump, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın bakanlık adaylığını geri çekti

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Bakanlık adaylığını geri çektiğini...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Erdoğan’ın özür dilediği var mı?

birgun.net -
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, halkın oylarıyla seçilen İBB Başkabu Ekrem...
Devamını Oku

Çorum’da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

birgun.net -
Çorum'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi