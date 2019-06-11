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12.06.2019
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Av tüfeğiyle iki kızını yaralayan baba tutuklandı

birgun.net birgun.net

 İzmir’de, iki kızını av tüfeğiyle yaralayan baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, av tüfeğiyle 2 kızına ateş ettikten sonra gözaltına alınan M.K.S’nin (45) Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği İzmir Adliyesinde tutuklandı.

Bu arada, hastanedeki tedavileri devam eden 2 kardeşin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. 

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak’ta yaşayan M.K.S’nin (45) evinden dün silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralı halde bulunan M.K.S’nin kızları S.S. (13) ile G.S. (16) sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili baba M.K.S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak:AA

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