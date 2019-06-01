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01.06.2019
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Avcılar’da yetki tamam sıra toplu sözleşmede

birgun.net birgun.net

TÜRK-İŞ’E bağlı Belediye-İş Sendikası, yıllardır süren mücadelenin ardından İstanbul Avcılar Belediyesi’nin tamamında yetkili sendika oldu. Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, “Avcılar Belediyesi’nde yetki alındı, sıra toplu iş sözleşmesinde” dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Avcılar Belediyesi’nde yetkili olan sendikamız Belediye-İş, Bathonea AŞ’ye gelen yetki ile belediye bütününde tek yetkili işçi sendikası olmuştur. Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ilk oturumunun 18 Haziran’da yapılması taraflarca kararlaştırılmıştır. 696 sayılı KHK ile Avcılar Belediyesi bünyesinde hizmet alımı usulüne göre çalışan işçilerin geçişinin yapıldığı Bathonea AŞ’de yapılacak ilk toplu iş sözleşmesi; Avcılar işçilerine, işçi sınıfına ve sendikamıza hayırlı olsun.”

Belediye-İş, 2013 yılının 10’uncu ayında belediyede örgütlenmeye başlamış, ancak 2016 yılında sendikaya üye 300’e yakın işçi işten atılmıştı. İşçiler, hem yaklaşık 7 ay boyunca belediyenin önünde direniş gerçekleştirmiş hem de hukuki mücadele yürütmüştü. İşe iade davalarında mahkemeler, işçilerin işe iadesine ile işçilere 16 maaş sendikal tazminat ödenmesine hükmetmişti.

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