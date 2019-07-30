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30.07.2019
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AVM’de 15 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Sarıyer’de, bir AVM’nin 15 metre yükseklikteki yemekhane katından zemin kata düşen düşen kişi, ağır yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İstinye’deki bir AVM’de saat 21.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, ailesiyle AVM’de gezerken, yemekhane katından zemin kata düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşen kişi ağır şekilde yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek ağır yaralanan kişinin yardımına ilk olarak güvenlik görevlileri koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, intihar girişiminde bulunduğu da iddia edilen kişinin düşme sebebinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

Kaynak:DHA

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