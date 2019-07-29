AVM’deki soyunma kabininde bir kadının fotoğrafını çeken müezzin tutuklandı

Bursa’da alışveriş merkezindeki bir mağazanın soyunma kabininde kıyafet deneyen M.V.’nin (26) cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddia edilen müezzin Yakup Çerkez (43) tutuklandı.

DHA’nın aktardığına göre olay, geçtiğimiz akşam Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazada meydana geldi. M.V., reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. Üzerini çıkardığı sırada ise kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark edip, çığlık attı. Çığlık üzerine soyunma kabini dışında olan Yakup Çerkez, kaçmaya başladı. M.V., hızla kıyafetlerini giyip, kaçan Çerkez’in peşine düştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Cep telefonuna el konulan Çerkez’in, olay yerine çağrılan polise teslim edildi.

DİĞER KADINLARIN DA FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Yakup Çerkez gözaltına alınırken, şikayetçi olan M.V. ifadesinde, ”Beğendiğim kıyafetleri denemek için mağazanın içinde bulunan kabine girdim. Kıyafetleri denemeye başladım. Üst tarafta telefon olduğunu gördüm. Çığlık attım. Üzerimde kıyafet yoktu. Telefonu görünce bağırdım ancak kıyafetim üzerimde olmadığı için çıkamadım. Kabinin perdesini aralayıp, yan kabinin kapısına baktım. Bir erkeği çıkarken gördüm. Mağazadakilere ‘Tutun kabinde fotoğrafımı çekiyor’ diye bağırdım. Hızlıca giyindim ve dışarı çıktım. Telefonunda pek çok kadının kabinlerde görüntülerini çekmiş olduğunu gördük” dedi.

Nilüfer Müftülüğü’nde görevli müezzin olan Yakup Çerkez’in daha önce Almanya’da Gundelshem DİTİB Selimiye Camii’nde 5 yıl görev yaptığı öğrenildi.

Çerkez, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.