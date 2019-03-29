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29.03.2019
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Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP kazanıyor

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Millet İttifakı’nın 12 büyükşehiri kazanacağını öngördüklerini duyurdu.

Özkiraz, AKP’nin elindeki İstanbul, Ankara, Denizli, Balıkesir, Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyelerini; MHP’nin Adana Büyükşehir Belediyesini, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediyesini kaybedeceğini öngördüklerini belirtti.

Avrasya’nın araştırmasına göre AKP, Beyoğlu ve Üsküdar gibi ilçeleri de kaybediyor.

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