Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP kazanıyor

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Millet İttifakı’nın 12 büyükşehiri kazanacağını öngördüklerini duyurdu.

30 Büyükşehirden Anket sonuçlarımız.



Akparti'nin 12

CHP'nin 12

HDP'nin 3

İYİ PARTİ'nin 2

MHP'nin 1 Büyükşehirde seçimleri Kazanacağını Ön görüyoruz. pic.twitter.com/5quZppUqxk — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 29, 2019

Özkiraz, AKP’nin elindeki İstanbul, Ankara, Denizli, Balıkesir, Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyelerini; MHP’nin Adana Büyükşehir Belediyesini, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediyesini kaybedeceğini öngördüklerini belirtti.





Avrasya’nın araştırmasına göre AKP, Beyoğlu ve Üsküdar gibi ilçeleri de kaybediyor.