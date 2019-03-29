Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP kazanıyor

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Millet İttifakı’nın 12 büyükşehiri kazanacağını öngördüklerini duyurdu.
Özkiraz, AKP’nin elindeki İstanbul, Ankara, Denizli, Balıkesir, Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyelerini; MHP’nin Adana Büyükşehir Belediyesini, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediyesini kaybedeceğini öngördüklerini belirtti.
Avrasya’nın araştırmasına göre AKP, Beyoğlu ve Üsküdar gibi ilçeleri de kaybediyor.