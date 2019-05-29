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30.05.2019
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Avrupa Birliği: Türkiye, AB’den uzaklaşmaya devam ediyor, yeni fasıl açılmayacak

Avrupa Birliği Genişleme Raporu açıklandı. Raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya devam ettiği ve yeni fasıl açılmayacağı belirtildi.

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Fotoğraf: İHA

Avrupa Birliği Genişleme Raporu açıklandı. Raporda, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin durma noktasında olduğu ve bu nedenle yeni bir fasıl açılmayacağı belirtildi.

2018’de AB Konseyi’nin oybirliğiyle verdiği karara atıfta bulunulan raporda, yeni fasıl açılmamasına ilişkin sebeplerin halen değişmediği vurgulandı ve ‘Türkiye, AB’den uzaklaşmaya devam ediyor’ denildi.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne de değinilen raporda Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan dört belediyede, belediye başkanlıklarını kazananların, adaylıkları onaylanmalarına rağmen başkanlıklarının onaylanmamasına ve İstanbul’da Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesine de değinildi.

İki olayın Türkiye’deki seçim sürecinin siyasi baskılardan bağımsız olmadığı yönündeki kaygıları artırdığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

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Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakçı AB raporuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Kaymakçı, “Türkiye raporda yer alan makul ve turarlı eleştileri not edecektir. Ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değil. AB kendi iç sorunlarından kaynaklanan ön yargıları nedeniyle ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta ve Türkiye’deki mevcut durumu doğru tespit edememektedir” dedi.

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