AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.
Buna göre Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı’na, Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen’in atanmasında uzlaşıldı.
AB liderleri, AB Konseyi’nin yeni başkanı olarak Belçika Başbakanı Charles Michel’i seçti.
IMF Başkanı Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilirken, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrel AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilciliği görevi için seçildi.
AB liderlerinin ismi üzerinde uzlaştığı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olacak.