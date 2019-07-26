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27.07.2019
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Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net birgun.net

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına “şiddetle karşı çıktığını” bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ABD’nin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmasına ilişkin, “Bu karar, hem ABD’de hem de dünyada ölüm cezasını ortadan kaldırma eğilimindeki artışla çelişiyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölüm cezasının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı bir ceza olduğu belirtilerek, “AB, ölüm cezasına şiddetle karşı çıkmakta ve bunun dünya çapında kaldırılması için çalışmaya devam edecek” ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, federal hükümetin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararın, 2020’deki başkanlık seçimleri öncesinde özellikle uyuşturucu kartelleri ve adam öldürme suçlarına karışan çeteler için idam cezası isteğini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

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Kaynak:AA

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