Avrupa Birliği’nden İran’a uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurma çağrısı

Avrupa Birliği, İran’a çağrıda bulunarak uranyum zenginleştirme kararından geri adım atılmasını istedi.
Reuters’in haberine göre AB açıklamasında İran’ın zenginleşmiş uranyum seviyesini 2015’te yapılan nükleer anlaşmayla belirtilen seviyenin altına çekmesi talep edildi.
Açıklamada “İran’dan nükleer anlaşmasına zarar verecek ilave adımlardan kaçınmasını ve anlaşmayla uyumsuz tüm eylemlerine son verilmesini istiyoruz” denildi.
İran, ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi ve ülkeye uygulanan yaptırımların geri gelmesi sebebiyle uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatmıştı. Anlaşmaya göre nükleer faaliyetlerin kısıtlanması karşılığında İran’a yaptırımlar kaldırılacaktı. İran, yaptırımların ağırlaşarak sürmesi sebebiyle nükleer faaliyetlerine geri dönme kararı aldı.