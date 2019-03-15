Avrupa Birliği’nden Yeni Zelanda’daki saldırı ile ilgili açıklama

Yeni Zelanda’da iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır 48 kişi yaralandı.

Avrupa Birliği’nden saldırıyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, “Yeni Zelanda’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır” denildi.

DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin katledildiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

“Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziye mesajı iletildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.”