Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uygulamayı planladığı yaptırımlar açıklandı

Avrupa Birliği, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyeti sebebiyle yaptırım uygulamayı planlıyor.

Reuters, yaptırımların taslak metninde Türkiye’ye uygulanacak yaptırımları aktardı. Habere göre AB, Türkiye ile hava ulaşımı görüşmelerini askıya almak istiyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri Kıbrıs açıklarında olması sebebiyle AB tarafından “yasa dışı” olarak nitelenirken, taslak metne göre yaptırımlarla birlikte AB-Türkiye üst düzey görüşmeleri askıya alınacak.

AB’nin Türkiye’ye verdiği üyelik öncesi yaptırımların kesilmesinin de planlandığı aktarılıyor. Yaptırımlara göre Türkiye’ye AB yatırımı azaltılacak.