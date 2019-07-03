Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Sassoli oldu

Avrupa Parlamentosu bugün Antonio Tajani’nin yerine gelecek ismi belirlemek üzere oy kullandı.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin temsilcileri, Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimin ardından Avrupa Parlamentosu başkanını seçmek üzere toplandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin yerine başkan seçilmek için Ska Keller, Sira Rego, David-Maria Sossoli, and Jan Zahradil aday oldu.

Yapılan oylamanın ilk turunda David Mario Sassoli 325, Zan Zahradil 162, Ska Keller 133, Sira Rego 42 oy aldı.

Almanya’dan Avrupa Parlamentosu üyesi seçilen Alman Franziska Maria “Ska” Keller, Avrupa Yeşil Partisi’nin bir parçası olan İttifak ’90’ın Yeşiller üyesi. Avrupa Parlamentosu’ndaki Yeşiller / EFA grubunun eş başkanı ve Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi üyesi.

Sira Rego İspanya Birleşik Sol partisinin Avrupa Parlamento başkan adayı Mayıs ayında ilk defa Avrupa Parlamentosuna seçildi.

Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokratların İlerici İttifakı Grubu üyesi olan David-Maria Sassoli İtalyan bir politikacı, gazeteci ve Avrupa Parlamentosu üyesi.

Jan Zahradil, Çek Cumhuriyeti’nin 2004’te Avrupa Birliği’ne girmesinden bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi, Sivil Demokrat Parti’nin Çek politikacısı.

Mesleğin bilimsel bir araştırmacısı olan Zahradil, Kadife Devrimi sırasında siyasete girdi. Çek ve Slovak Federatif Cumhuriyeti Federal Meclisinin bir üyesiydi.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Sosyalist ve Demokratların İlerici İttifakı Grubu’ndan sosyal demokrat İtalyan siyasetçi David-Maria Sassoli, Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı oldu.

Eski bir gazeteci olan David-Maria Sassoli, 2009 yılında gazeteciliği bırakıp siyasete başlayarak Avrupa Parlamentosu’na girmişti.

Yeni Parlamento Başkanı’ndan İmamoğlu paylaşımı

Demokrat siyasetçi David-Maria Sassoli 23 Haziran İstanbul seçimi ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapmıştı.

İmamoğlu’nun seçimi demokrasiyle kazandığından bahseden Sassoli’nin paylaşımı şöyle: