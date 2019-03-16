16.03.2019
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Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye oylaması üzerine

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA
Konuk Yazar
Gökçe Gökçen- CHP Genel Başkan Yardımcısı

13 Mart’ta Avrupa Parlamentosu’nda (AP) oy çokluğuyla kabul edilen, Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerinin askıya alınmasına dair rapora Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık raporun objektif olmadığını, raporda Avrupa’daki aşırı sağ ve sol grupların etkili olduğunu iddia ederken metinde yer alan insan hakları ihlallerini yalanlayan herhangi bir açıklama yapmadı.

Metinde OHAL’in 7 kez uzatılmasının ardından sonlandırılmasının memnuniyetle karşılandığı, buna rağmen anayasada yürütmenin yetkilerinin artırıldığı ve OHAL’in fiilen devam ettiği, 125.000 kişinin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurduğu, Komisyon’un ise başvuruların sadece %7’sini kabul ettiği yer alıyor.

Raporda ayrıca OHAL Komisyonu’nun bağımsız olmadığı ve başvuranların sürece dahil edilmeyerek karar verildiğine işaret ediliyor. AB Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye ziyaretinde Komisyon’la görüşmelerde bulunmuştu. Komisyon daha önce takipsizlik ve beraat kararı olan kişilerin başvurularını da reddetmesiyle ve AİHM’e yapılan başvuruların topluca reddedilmesiyle gündeme gelmişti.

Raporda ihraç edilen 4000’den fazla hâkim ve savcıdan, tutuklanan 570’ten fazla avukattan, yasaklanan 114.000’den fazla internet sitesinden, tutuklu gazetecilerden, haksızca tutuklanan Osman Kavala ve Gezi iddianamesinden bahsediliyor. LGBTİ’lere, Hıristiyanlara, Alevilere yönelik ayrımcılığın yarattığı endişe de dile getiriliyor.
CHP’li Enis Berberoğlu ve Eren Erdem’in tutuklanmaları; Selahattin Demirtaş’ın devam eden tutukluluğu ve HDP’nin marjinalize edilmesinin yanında anayasa değişiklikleriyle denge ve denetim mekanizmalarının ortadan kaldırılması da raporda dikkat çekilen gelişmelerden.

Peki AP, Türkiye karşıtı bir düşünceyle hareket ederek mi bu kararı verdi? Dışişleri Bakanlığı’nın ima ettiği gibi Türk düşmanı aşırı sağcı grupların etkisiyle mi bu rapor hazırlandı?

Raporu hazırlayan Kati Piri, AP’de Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’na mensup. Bu grup merkez solu temsil ediyor ve yakın zamana dek -istisnalar da bulunmakla birlikte- Türkiye karşıtı değil, tam tersine Türkiye yanlısı bir siyaset izledi. AP’deki tartışmalar sırasında aşırı sağ ve merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu’ndan bazı parlamenterlerin, mevcut taslaktan çok daha ileri giderek Türkiye’nin adaylık statüsünü tamamen ortadan kaldırma girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Hatırlatalım ki Adalet ve Kalkınma Partisi, 2013 yılına kadar EPP’nin gözlemci üyesiydi.

Bu girişimlere açıkça karşı çıkan Raportör Kati Piri, EPP’yi eleştirerek Türkiye’nin gelecek yıllarda insan hakları bakımından ilerlemesi konusunda umutlu olduğunu belirtti ve adaylık statüsünün ortadan kaldırılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca raporda Türkiye’yle demokratik ve siyasal diyaloğun süreceğinin; özellikle sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin destekleneceğinin, akademik diyaloğun artırılacağının belirtilmesiyle AP, Türkiye’yi tek adamdan ibaret görmediğinin mesajını vermiş oldu.

Yani iktidarın ve Saray yanlısı medyanın göstermek istediği gibi Avrupa’nın Türkiye’ye karşı bu tutumunun tek nedeni yabancı düşmanlığı, Ermeni soykırımı iddiaları ya da Kıbrıs sorunu değil. Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin ciddi boyutlara ulaşması, Avrupa’da Türkiye yanlısı olanları da böyle bir tutum almaya iterken ırkçı ve İslam karşıtı siyasetçilerin de ekmeğine yağ sürüyor.

Bu koşullar altında Dışişleri Bakanlığı’nın dayanaksız olmakla suçladığı rapordaki iddialara tek tek cevap vererek Türkiye toplumuna bir açıklama yapması gerekiyor. Buna karşılık Türkiye’nin demokratlarının insan hakları mücadelesini ülke içinde sürdürürken bir yandan AB hedefini bir kenara atmaması, diğer yandan da Avrupa’daki aşırı sağla mücadelede eşitlikçi bir alternatifin yolunu gösterebileceğinin farkına varması hayli önem taşıyor.

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