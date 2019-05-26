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26.05.2019
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Avrupa seçimlerinde son tur

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başında. Seçimlerde bugün son tura girilecek

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovakya, Malta ve Letonya’da seçmenler Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmaya başladı. 23 Mayıs’ta başlayan seçimler kalan 21 AB ülkesinde de oy kullanılmasının ardından bugün sona erecek. İngiltere, Çekya ve Hollanda’da başlayan seçimler dün Slovakya, Malta ve Letonya ile devam etti. Yarın da kalan AB ülkeleri sandık başında olacak.

Slovakya 4 milletvekili çıkarmıştı

Slovakya’da 18 yaşını doldurmuş 4 milyon 400 binin üzerinde seçmen AP seçimleri için oy kullandı. Slovakya’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde 4 parti barajı aşarak milletvekili çıkarmayı başarmış, yüzde 13’lük katılım oranıyla Slovakya, diğer AB üyesi ülkelere nazaran çok düşük bir katılım göstermişti.

Malta’da seçim barajı yok

Seçim barajının bulunmadığı Malta’da ise 16 yaşını doldurmuş ülke vatandaşları, oy kullandı. Malta, AP’de 6 sandalyeye sahip. Malta’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde katılım yüzde 74,8 ile AB ortalamasının çok üstünde gerçekleşirken, geçen seçimlerde ülkeden AP’ye iki parti 3’er milletvekili gönderdi.

Belçika bugün sandık başında

2010’da 541 gün hükümet kuramayan ve bu alanda dünya rekorunu elinde bulunduran Belçika ise bugün Avrupa Parlamentosu, federal ve bölgesel parlamentodaki vekilleri belirlemek üzere sandığa gidiyor. Belçika’da hükümetsiz kalma süresi 2007’de 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu. 2010’daki genel seçimden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince kriz yaşanmış, ülke 541 gün hükümetsiz kalarak bu alanda dünya rekorunu kırmıştı. Ülkenin federal yapısından kaynaklanan partiler arasındaki keskin ideolojik ayrımlar, koalisyon pazarlıklarını zorlaştırıyor.

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Aşırı sağın güçlenmesi bekleniyor

400 milyon seçmeni yakından ilgilendiren seçimde Avrupa Parlamentosunda 5 yıl boyunca görev yapacak olan 751 parlamenter belirlenecek. Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşın katıldığı seçimler, dünya genelinde Hindistan’dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanıyor. Sandıklar kapandıktan sonra sadece sandık çıkış anket sonuçları açıklanabilecek. Sayım sonucu pazar akşamı bütün ülkelerle duyurulacak.

Resmi sonuçlar ise 31 Mayıs’ta ilan edilecek. ‘Tarih’ olarak nitelendirilen seçimler sonucunda AB karşıtı aşırı sağ partilerin Avrupa Parlamentosunda gücünü artırması ve geleneksel partilerin gerilemesi öngörülüyor. Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

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